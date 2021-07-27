Эти 5 подсказок от молодого и уже успешного фотографа из США Адама Баркера помогут сделать ваши кадры нетривиальными. Они пригодятся как профессионалам, так и преданным поклонникам своих телефонов или фотоаппаратов.

Читайте также Забудьте о дешевых трюках: ученые выяснили, как лучше всего знакомиться с Tinder

О фотографе

Адам Баркер – уроженец Солт-Лейк-Сити.

Он ведет активный образ жизни и сделал себе имя на фотографии природы.

Сначала Адам фотографировал горные районы своего родного штата Юта, а затем разветвился на другие части американского Запада и в конце концов посетил даже отдаленные уголки планеты, в частности, Юго-Восточную Азию и Антарктиду.

Его работы появились на обложках различных журналов, а также были использованы в многочисленных публикациях известных изданий, таких как SKI, The Flyfish Journal, Outside Magazine, Men's Journal и др.

Адам также сотрудничает с компаниями, которые имеют мировое имя. Среди них YETI, Columbia Sportswear, Lifestraw, Panasonic и другие.

Как сделать лучшие фотографии природы: 5 подсказок

Снимайте утром или вечером

При этом избегайте резкого контраста и общего уродства полуденного света. Вместо этого позвольте себе погрузиться в мягкость восхода и захода солнца.

Ваши фотографии, омытые золотым светом, мгновенно будут выглядеть лучше,

– говорит фотохудожник.

Фотографируйте с нижней точки

Большинство фотографов выбирают стандартное обрамление на уровне глаз, поскольку это самый простой подход к съемке изображения, рассказывает Баркер. Вместо этого он советует положить камеру на землю или выбрать достаточно низкую позицию. Эта новая перспектива сделает снимок гораздо более привлекательным, чем тот, что сделан на уровне глаз.

Воспользуйтесь беспилотником

По словам Адама, с высоты птичьего полета все выглядит гораздо уникальнее. Вот почему люди так любят в самолете садиться у окна.

Возьмите себе дрон. Сейчас существует так много вариантов доступных беспилотников. И тогда наслаждайтесь новым способом видения и захвата изображений,

– отмечает Баркер.

Используйте правило третей

Условно разделите кадр на трети как по горизонтали, так и по вертикали. Фотографируя горизонт, размещайте его не посередине изображения, а в верхней или нижней трети кадра. Во время съемок людей или диких животных размещайте их на пересечении третей, то есть в нижней/верхней правой и левой частях кадра.

Фотографируйте как можно больше

Баркер говорит, единственный способ получить как можно больше шедевров – это щелкнуть затвором. Поэтому забудьте о том, что вы делаете неправильно, а также не переживайте о том, как хорошо выглядят ваши фотографии по сравнению с теми, что вы видите в инстаграме. Просто ищите места и объекты, которые вас творчески интересуют, а затем сфотографируйте это все. Со временем вы заметите экспоненциальное улучшение: камера станет удобнее, и у вас появится собственное творческое видение.