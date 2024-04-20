Як повторити останній на своїй кухні та додати простору французької вишуканості й елегантності, розповідаємо далі.

Також цікаво Зроблять житло старомодним: яких трендів у дизайні варто уникати у 2024

Зробіть дизайн переважно нейтральним

Французький дизайн переважно є стриманим. Для кухні це часто означає вибір нейтральних тонів замість яскравих кольорів. Зрештою, кольорові тенденції будуть приходити і йти, але класичні нейтральні відтінки, такі як білий і сірий, завжди залишатимуться в силі.

Замість того, щоб покладатися на колір, щоб надати своїй кухні індивідуальності, додайте візуального інтересу за допомогою металевої обробки, плетених текстур і контрастних матеріалів, таких як дерево та мармур.

Як виглядає французька кухня: дивіться фото

Додавайте декор

Кухня – це в першу чергу функціональне приміщення, але це не означає, що воно не може бути красивим. Не бійтеся прикрашати простір для приготування їжі, як і будь-яку іншу кімнату. Такі предмети, як лампи, твори мистецтва, вази, свічники, квіти чи зелень обов’язково мають місце на кухні у французькому стилі.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Декор на кухні: дивіться фото

Дерево – обов'язкове

Якщо ви хочете створити французьку кухню, деревні відтінки є обов’язковими. Внесіть трохи тепла, додаючи дерев'яні дошки, зберігаючи фрукти в різьбленій дерев’яній мисці або наповнивши полицю дерев’яним посудом.

Дерево в дизайні: дивіться фото

Надавайте перевагу антикварним елементам

Французькі інтер’єри часто мають елементи антикваріату. Придбайте власні вінтажні знахідки та поставте їх на кухні на відкритих полицях або згрупуйте разом на таці.

Вінтажний скляний посуд, декоративні тарілки, вироби з кераміки та старовинні кухонні інструменти – чудові способи додати кухні характер.

Вінтаж на кухні: дивіться фото

Використовуйте відкриті стелажі

Французи не цураються використовувати кожен вільний простір. Якщо у вас є порожня кухонна стіна, яка може слугувати для більш цілеспрямованого призначення, повісьте туди кілька полиць.

Полиці у французькому стилі: дивіться фото

Поставте на них посуд або кухонні прилади, щоб звільнити місце у шафах, або просто скористайтеся додатковим простором для демонстрації аксесуарів.