Как повторить последний на своей кухне и добавить пространству французской изысканности и элегантности, рассказываем далее.

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Сделайте дизайн преимущественно нейтральным

Французский дизайн преимущественно является сдержанным. Для кухни это часто означает выбор нейтральных тонов вместо ярких цветов. В конце концов, цветовые тенденции будут приходить и уходить, но классические нейтральные оттенки, такие как белый и серый, всегда будут оставаться в силе.

Вместо того чтобы полагаться на цвет, чтобы придать своей кухне индивидуальности, добавьте визуального интереса с помощью металлической отделки, плетеных текстур и контрастных материалов, таких как дерево и мрамор.

Как выглядит французская кухня: смотрите фото

Добавляйте декор

Кухня – это в первую очередь функциональное помещение, но это не значит, что оно не может быть красивым. Не бойтесь украшать пространство для приготовления пищи, как и любую другую комнату. Такие предметы, как лампы, произведения искусства, вазы, подсвечники, цветы или зелень обязательно имеют место на кухне во французском стиле.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Декор на кухне: смотрите фото

Дерево – обязательно

Если вы хотите создать французскую кухню, древесные оттенки являются обязательными. Внесите немного тепла, добавляя деревянные доски, храня фрукты в резной деревянной миске или наполнив полку деревянной посудой.

Дерево в дизайне: смотрите фото

Отдавайте предпочтение антикварным элементам

Французские интерьеры часто имеют элементы антиквариата. Приобретите собственные винтажные находки и поставьте их на кухне на открытых полках или сгруппируйте вместе на подносе.

Винтажная стеклянная посуда, декоративные тарелки, изделия из керамики и старинные кухонные инструменты – отличные способы добавить кухне характер.

Винтаж на кухне: смотрите фото

Используйте открытые стеллажи

Французы не чураются использовать каждое свободное пространство. Если у вас есть пустая кухонная стена, которая может служить для более целенаправленного назначения, повесьте туда несколько полок.

Полки во французском стиле: смотрите фото

Поставьте на них посуду или кухонные приборы, чтобы освободить место в шкафах, или просто воспользуйтесь дополнительным пространством для демонстрации аксессуаров.