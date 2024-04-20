Как повторить последний на своей кухне и добавить пространству французской изысканности и элегантности, рассказываем далее.
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Сделайте дизайн преимущественно нейтральным
Французский дизайн преимущественно является сдержанным. Для кухни это часто означает выбор нейтральных тонов вместо ярких цветов. В конце концов, цветовые тенденции будут приходить и уходить, но классические нейтральные оттенки, такие как белый и серый, всегда будут оставаться в силе.
Вместо того чтобы полагаться на цвет, чтобы придать своей кухне индивидуальности, добавьте визуального интереса с помощью металлической отделки, плетеных текстур и контрастных материалов, таких как дерево и мрамор.
Как выглядит французская кухня: смотрите фото
Добавляйте декор
Кухня – это в первую очередь функциональное помещение, но это не значит, что оно не может быть красивым. Не бойтесь украшать пространство для приготовления пищи, как и любую другую комнату. Такие предметы, как лампы, произведения искусства, вазы, подсвечники, цветы или зелень обязательно имеют место на кухне во французском стиле.
Декор на кухне: смотрите фото
Дерево – обязательно
Если вы хотите создать французскую кухню, древесные оттенки являются обязательными. Внесите немного тепла, добавляя деревянные доски, храня фрукты в резной деревянной миске или наполнив полку деревянной посудой.
Дерево в дизайне: смотрите фото
Отдавайте предпочтение антикварным элементам
Французские интерьеры часто имеют элементы антиквариата. Приобретите собственные винтажные находки и поставьте их на кухне на открытых полках или сгруппируйте вместе на подносе.
Винтажная стеклянная посуда, декоративные тарелки, изделия из керамики и старинные кухонные инструменты – отличные способы добавить кухне характер.
Винтаж на кухне: смотрите фото
Используйте открытые стеллажи
Французы не чураются использовать каждое свободное пространство. Если у вас есть пустая кухонная стена, которая может служить для более целенаправленного назначения, повесьте туда несколько полок.
Полки во французском стиле: смотрите фото
Поставьте на них посуду или кухонные приборы, чтобы освободить место в шкафах, или просто воспользуйтесь дополнительным пространством для демонстрации аксессуаров.