Кучері за кілька хвилин: блогерка показала, як зробити зачіску на коротке волосся

Легкі локони – це чудовий вибір для весни та літа. Однак часто незрозуміло, як зробити цю зачіску на коротке волосся, щоб пасма виглядали охайно та ніжно.

Німецька блогерка Катрін Гелінськи поділилась своїм лайфхаком для кучерів на коротке волосся. Як закрутити пасма за лічені хвилини її способом, розповідаємо далі.

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Як швидко створити кучері на короткому волоссі

Блогерка Катрін Гелінськи має коротке волосся, тож поділилась своїм способом швидко його завити, щоб зробити красиву та просту зачіску. Усе, що знадобиться, щоб створити легкі хвилі на волоссі, – це еластична гумка і близько 20 хвилин часу.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Щоб скористатися методом дівчини, слід одягнути гумку на голову на волосся, як спортивну пов’язку. Далі потрібно підібрати пасма з-під гумки та обережно накручувати їх поверх неї всередину. Після цього можна використати закріплювач або лак, аби локони краще тримались. Якщо волосся трохи вологе, то його теж можна підсушити феном.

Як швидко зробити кучері: дивіться відео

Коли волосся буде закручене на гумку, лишається лише почекати 20 хвилин та потім просто розкрутити його і зняти пов'язку.

Голові локони можна також розрівняти обережно руками, щоб зачіска вийшла охайною, але водночас натуральною.