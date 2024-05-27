Як зібрати волосся просто, але зі смаком, щоб зачіска виглядала стильно та була зручною, розповідаємо далі.

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Як зробити гарний пучок за кілька хвилин

Фешнблогерка Одрі Енн Джин в одному зі своїх відео показала, як просто та швидко зробити елегантний пучок. Для цього не треба багато зусиль. Знадобляться лише дві гумки та пара шпильок.

Для того, щоб повторити зачіску інфлюенсерки, зробіть низький хвостик, а потім відтягніть гумку і розділіть волосся на дві прядки.

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Як зробити пучок: дивіться відео

Через верх просуньте хвостик між прядками та підтягніть гумку. Тепер заплетіть волосся у косу і зав'яжіть його гумкою.

Після цього лишається лише зібрати косу у невеликий пучок та закріпити зачіску шпильками, аби вона не розпалась.

Елегантний пучок готовий. Така зачіска відмінно доповнить літній образ та буде зручним вибором у спекотні дні.