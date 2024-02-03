"Метод єдинорога" ж якраз навпаки є максимально легким та комфортним. Що це за спосіб та як закрутити з його допомогою волосся, розповідає 24 Канал.

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Що таке "метод єдинорога" та як він працює

Лайфхаком під назвою "метод єдинорога", що має допомогти зробити локони з легкістю і без дискомфорту, у тікток поділилась блогерка Кенна Макклеллан.

Дівчина розповіла, що побачила цей спосіб в іншої блогерки та вирішила перевірити, наскільки він є дієвим.

Які кучері отримала блогерка: дивіться відео

Як з'ясувала тіктокерка, спосіб дійсно працює та є надзвичайно простим і комфортним. Вона додала, що спати з таким засобом для локонів надзвичайно зручно.

Для того ж, щоб закрутити волосся таким чином, потрібно взяти вірусний у соцмережах валик для завивки волосся та заплести довкола нього французьку косу.

Як працює "метод єдинорога": дивіться відео

Накручувати таким чином бажано вологе волосся. Після заплітання коси його варто залишити для завивки хоча б на кілька годин, а найкраще взагалі почекати ніч.

У результаті, як можна побачити з відео дівчат у соцмережах, можна отримати гарні кучері без особливих труднощів та шкоди для волосся.