Якщо є бажання зробити щось на подарунок своїми руками, не обов'язково затівати грандіозний проєкт. Підійде і мила дрібничка, як-от листівка. Як створити її власноруч, розповідає 24 Канал.

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Як зробити святкову листівку власноруч

Лайфхаком цікавого подарунку у тікток поділась користувачка @alfa.coca. Для того, щоб зробити зимову листівку за її інструкцією, знадобиться: папір для акварелі, акварельні фарби, пензлик та чорна ручка.

Перш за все треба обрати кілька відтінків зеленого серед ваших фарб. Використовуючи різні кольори, слід поставити 9 різнобарвних плям зеленого, по три в ряд, на вашій листівці, як це показано на відео.

Як зробити листівку: дивіться відео

Коли плями висохнуть, поверх них чорною ручкою необхідно намалювати ялинки різної форми. У цьому процесі можна дати волю фантазії, створюючи вигадливі та оригінальні зображення святкових дерев.

Також листівку можна доповнити вітальним написом. Додати можливо як фразу на кшталт "Щасливих свят!", так і зробити підпис більш персоналізованим.