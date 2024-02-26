Як надати об'єм тонкому волоссю: головні кроки до бездоганної зачіски

Власниці тонкого волосся часто стикаються із труднощами у створенні об'єму, який триматиметься весь день. Однак з правильними інструментами та технікою це цілком можливо.

Як крок за кроком надати тонкому волоссю об'єм, щоб воно виглядало привабливим протягом усього дня, розповідаємо далі.

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Підготовка до укладки

Перед тим, як розпочинати укладання, переконайтеся, що у вас є шампунь для створення об'єму, мус середньої фіксації, олія для волосся, текстурувальний спрей з морською сіллю, фен, браш і легкий лак для фіксації.

Миття волосся

Почніть з ретельного миття волосся за допомогою шампуню для створення об'єму. Він не тільки не обтяжує волосся, а й надає йому додаткового обсягу.

Нанесення мусу для фіксації

Поступово розподіліть мус по всій довжині волосся, уникаючи навантаження біля коріння. Якщо кінчики сухі, нанесіть на них трохи олії для зволоження та блиску.

Текстурування

Після нанесення мусу розпиліть невелику кількість спрею з морською сіллю по всій довжині волосся. Це допоможе створити додатковий об'єм та текстуру, роблячи зачіску більш природною та об'ємною.

Сушіння волосся

Висушіть волосся, нахиливши голову вниз. Цей метод допомагає надати додатковий обсяг від коренів до кінчиків. Після цього використовуйте браш, щоб пропрацювати його, піднімаючи пасма біля коріння круглим гребінцем. Зверніть увагу, що щетина щітки має майже торкатися коріння, а струмінь гарячого повітря повинен йти від коріння вниз.

Фінальні деталі

Після того, як ви надали об'єм волоссю за допомогою брашу, нанесіть сухий шампунь прямо на коріння, особливо на маківку та бічні частини, де потрібний додатковий об'єм.

Потім масажними рухами підніміть коріння волосся, щоб створити повітряний об'єм. Нарешті зафіксуйте все легким лаком.