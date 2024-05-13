Триматиметься увесь день: парфумерна блогерка розкрила секрет стійкості ароматів

Існує ідея, що стійкість парфуму залежить від його якості. Це дійсно так, але це не єдиний важливий фактор. Впливає також і спосіб нанесення аромату.

Блогерка, яка спеціалізується на парфумерії, поділилася лайфхаками, які не дають аромату швидко вивітрюватись. Як збільшити стійкість парфуму, читайте на Life 24.

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Як зробити парфуми більш стійкими

Звичний для багатьох спосіб використання парфуму – розпилити на себе аромат з флакона. Але так навіть доволі якісні запахи можуть швидко вивітрюватися.

Блогерка Емілія, яка спеціалізується на парфумерії, пропонує інший варіант нанесення. За її словами, він забезпечить кращу стійкість.

Все, що потрібно зробити для її способу, – це просто змішати парфум з парфумованим кремом для тіла та втерти суміш у шкіру.

Як підвищити стійкість парфумів: дивіться відео

Якщо ж відповідного за ароматом крему немає, перш ніж наносити парфум, вона радить переконатися, що шкіра досить зволожена. Для цього можна розпорошити парфуми на руку та змішати їх з кремом для тіла без запаху.

Крім того, щоб аромат вас оточував увесь день, Емілія пропонує наносити трохи парфуми на руки й втирати його у волосся. Таким чином запах стане інтенсивнішим і протримається досить довго.