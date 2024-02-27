Як збільшити очі за допомогою макіяжу: простий лайфхак, що розкриє погляд

Розкрити погляд і додати йому глибини та виразності можуть не тільки професійні візажисти. Візуально збільшити очі майже у 2 рази можна і в домашніх умовах.

Що слід додати у свій звичний макіяж, щоб кардинально змінити погляд, розповідаємо далі.

До теми 2024 – рік сміливого гламуру: 3 прості тренди у макіяжі для цього сезону

Як збільшити очі за допомогою макіяжу

Корисним лайфхаком для збільшення очей у тікток поділилась блогерка Одрі Боос. Дівчина каже, що для цього макіяжу знадобиться лише підводка та туш, але у результаті очі виглядатимуть вдвічі більшими.

За словами інфлюенсерки, щоб збільшити очі, спершу слід зробити звичний макіяж із тонкою чорною стрілкою. Далі ж варто взяти білий олівець і намалювати ним "потаємну" стрілку, що буде розташована нижче й дублюватиме чорну.

Як збільшити очі за допомогою макіяжу: дивіться відео

Після того, білу стрілку треба трохи розтушувати за допомогою пальця або пензля – від неї має залишитися лише тінь.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Тепер на пензлик необхідно набрати темно-коричневі тіні й нанести їх прямо під білу стрілку. Залишилося тільки трохи підкрутити вії й нафарбувати їх тушшю.