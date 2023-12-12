Різдвяних "павуків" роблять з соломинок. Завдяки легкості конструкції, вона постійно рухається під впливом потоків повітря. Як зробити таку прикрасу власноруч вдома, розповідає 24 Канал.

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Як зробити різдвяного "павука" власноруч

Інструкцією до створення різдвяного "павука" у тікток поділилась користувачка @ruta_barvinochok. Для того, щоб зробити декор за її описом, знадобляться лише: солома, голка та нитки.

Для "павука" з соломи треба зробити: 1 великий ромб, 5 середніх ромбів, 25 маленьких ромбів. Великий ромб має довжину сторони – 20 сантиметрів, середній – 10 сантиметрів, а малий – 5 сантиметрів,

– каже дівчина.

Вона пояснює, що перед нарізкою солому замочують на 15 хвилин в окропі, а кожен ромб складається з 12 соломин відповідної довжини.

Так, для того, щоб зробити малий ромб, слід відкласти 12 соломин довжиною 5 сантиметрів. Далі 3 з них необхідно за допомогою голки нанизати на нитку та утворити трикутник, як це показано на відео.

Як зробити різдвяного "павука": дивіться відео

Коли трикутник буде зафіксовано, слід нанизати на нитку ще 2 соломини та з'єднати їх з трьома попередніми, щоб утворився ромб. Нитку не варто сильно затягувати, адже конструкція має лишатися рухомою.

Після того, як ромб буде сформовано, на нитку треба нанизати інші 2 соломинки та утворити трапецію. До неї ж своєю чергою слід додати ще 2 соломини та зафіксувати конструкцію разом.

Тепер лишається нанизати три соломини з 12, що залишилися. Спочатку необхідно додати 1 та приєднати її до найпершої соломини по низу конструкції. У результаті має утворитися піраміда з трикутником збоку.

Іншу соломину треба приєднати до верху цього трикутника, а останню прикріпити до вершини першого трикутника. Зрештою, має вийти малий октаедр.

Для готового "павука" таких варто буде зробити 25 штук маленького розміру, а також 5 середнього розміру та одного великого. Процедура створення залишається незмінною для різних розмірів, варіюватиметься лише довжина соломин.

Коли ж усі ромби будуть виготовлення, можна переходити безпосередньо до збирання різдвяного "павука".

Як зібрати різдвяного "павука": дивіться відео

Для цього необхідно малі ромби прив'язати до середніх – 5 малих на кожен середній.

По центру фігури є чотири кути. Послідовно прив'язуємо до кожного кута по одному малому октаедру,

– пояснює майстриня.

Ще один додається до низу середнього ромба.

Блогерка також зауважує, що після цього кінці ниток варто обрізати.

Коли ж середні ромби будуть з'єднані з малими, – це означає, що їх можна прикріпляти до головного найбільшого октаедра. Процедура та сама: середні октаедри прив'язують до п'яти кутів більшого.

Відтак, коли усе це буде зроблено, різдвяний "павук" – готовий. Його можна прикріпити до стелі у будь-якій кімнаті. Від найменшого коливання повітря ця конструкція коливатиметься та привертатиме увагу своєю красою.