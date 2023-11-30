24 Канал знайшов цікавий спосіб, як вдома легко зробити шафу з підсвіткою. Ви будете здивовані, але для цього потрібен лише один інструмент.

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Як зробити шафу з підсвіткою власноруч

Лайфхаком цікавого доповнення меблів у тікток поділась користувачка @realmaryfairy.

Згідно з її інструкцією, перша за все вам варто обрати шафу, яку хочете перетворити на дизайнерську річ у своєму інтер'єрі. Це може бути стійка поличок, тумба чи повноцінна велика шафа. При виборі зверніть увагу на те, щоб поруч була розетка. Меблі ж доведеться відсунути від стіни, щоб вам було зручно працювати.

Далі знадобиться лише одна річ – світлодіодна стрічка, якою можна керувати за допомогою пульта. Її слід обклеїти по периметру шафи із задньої сторони.

Як зробити шафу з підсвіткою вдома: дивіться відео

До речі, обрати можна як одноколірну стрічку з теплим світлом, так і таку, що має багато відтінків освітлення. Це допоможе створювати різноманітну атмосферу.

Насамкінець залишається лише поставити меблі на місце, під'єднати стрічку до розетки та насолоджуватися новим яскравим куточком вашої домівки.

