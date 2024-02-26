Миттєво покращить образ: 7 способів зробити стильний хвіст

Кінський хвіст – зачіска, яку, напевно, робила кожна жінка. Вона є універсальною й пасує чи не до будь-якої події.

Втім, класичний кінський хвіст врешті-решт може набриднути. Як можна "реанімувати" зачіску й зробити її стильною – далі у добірці.

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Хвіст з косами

Якщо жінка має трохи вільного часу для вкладання волосся, то власниця салону краси Емма Джарвіс радить поєднати кінський хвіст з косами.

Цей стиль створює м'яке, романтичне відчуття та ідеально підходить як для звичайних днів, так і для побачень,

– говорить Джарвіс.

Хвіст, декорований косою: дивіться відео

Bubble-хвіст

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto . Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Ця зачіска має дуже ефектний та стильний вигляд, а головне – її дуже просто повторити. Для цього необхідно зробити високий кінський хвіст, відступити кілька сантиметрів від основи хвоста та перев'язати волосся гумкою. Щоб утворилася "бульбашка", необхідно обережно потягнути пасма волосся в різні боки. Такий алгоритм необхідно повторювати по всій довжині волосся.

Стилісти наголошують, що така зачіска пасуватиме як для повсякдення, так і для офіційних подій.

Хвіст з прихованою гумкою

Щоб зробити образ цікавішим, не потрібно вигадувати щось екстравагантне. Витонченості зачісці додасть пасмо волосся, яке буде обернуте навколо гумки. Закріпити волосся можна шпилькою.

Низький хвіст

Хвіст не обов'язково має бути високим. Низький хвіст, як наголошують стилісти, має свіжий та невимушений вигляд. Така зачіска пасує різним типам стрижки. Додати елегантності образу можна, підкрутивши волосся.

До зачіски можна додати накладне волосся

Додавши до образу накладне волосся, можна створити незвичайний образ. До прикладу, кольорові пасма додадуть стилю.

За допомогою накладного волосся можна також зробити чубчик або ж збільшити довжину.

Витончений хвіст

Витончений "глянцевий" хвіст додасть образу особливого шику. Стилісти говорять, що блиску зачісці можна надати за допомогою спеціальних засобів.

Мастхев року – напівхвіст

Напівхвіст став популярною зачіскою ще у 2023 році. Він буде трендовою зачіскою й у 2024 році.

Цей стиль неймовірно універсальний і підходить для будь-якої довжини та текстури волосся,

– говорять експерти.

Окрім того, така зачіска додає об'єму та гарно обрамляє обличчя. Доповнити образ можна легкими локонами.