Триматиметься увесь день: як зробити макіяж стійкішим

Напевно, кожна дівчина хотіла б, щоб її макіяж тримався від ранку й до пізньої ночі, й при цьому – мав неймовірний вигляд. Однак зробити стійкий макіяж не так просто, як може здаватися.

Для цього потрібно використовувати правильні засоби й дотримуватися техніки нанесення макіяжу. Також не варто нехтувати фіксаторами. Як зробити макіяж стійким – далі у матеріалі Life 24.

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Секрети стійкого макіяжу

Під час будь-якого макіяжу найголовнішим є підготовка шкіри. Так, необхідно ретельно очистити шкіру, можна навіть скористатися скрабом чи пілінгом, якщо є лущення. Після цього очищення варто зволожити шкіру сироваткою чи флюїдами. Це стосується як і власниць сухої шкіри, так і жирної.

Існує хибна думка, що жирна шкіра потребує менше зволоження, однак це зовсім не так. Навпаки, якщо використовувати багато підсушувальних продуктів, то жирний блиск ставатиме все помітнішим. А ось правильне зволоження шкіри позитивно впливатиме.

Коли шкіра готова до нанесення косметичних засобів, треба використовувати техніку, яка допоможе зробити макіяж стійкішим.

Праймер

Секрет стійкого макіяжу у тому, що його необхідно наносити поверх спеціальної бази – праймера. Він допомагає закріпити тональний крем та запобігає його окисленню. Візажисти пояснюють, що основи під макіяж працюють на мікрорівні, тому наносити їх треба дуже тонким шаром. Деякі вважають, що щільніший шар праймера зробить макіяж стійкішим, однак це не так – чим товщі шари, тим швидше такий мейкап "потече".

Кремові текстури необхідно закріплювати сухими

Коли на обличчя вже нанесений тональний крем та консилер, необхідно зробити суху корекцію. Так, необхідно ретельно припудрити все обличчя, додати бронзера та сухих рум'ян. Так кремові текстури будуть стійкішими, а суха корекція закріпить макіяж.

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Суха корекція – важливий етап стійкого макіяжу / Фото Unsplash

Стійка косметика

Щоб не доводилося постійно оновлювати макіяж, варто обирати стійкі продукти. Так, туш, тіні для повік, помада, тональна основа мають бути стійкими, на що вказують відповідні маркування на упаковці продуктів. Однак, варто зважати, що стійкі косметичні засоби підсушують шкіру, тому після зняття такого макіяжу необхідно ретельно зволожити шкіру.

Фіксатор для макіяжу

Важливо подбати не лише про базу під макіяж, але й про фініш. Так, важливим завершальним етапом є використання спеціального спрея-фіксатора. Він не зіпсує макіяж, не залишить відчуття липкості на шкірі, а навпаки – освіжатиме обличчя і зробить макіяж досконалим.

Здавалося б, про ці поради є дуже банальними, втім правильна техніка макіяжу забезпечить стійкість макіяжу на багато годин. Тож, якщо жінка бажає, щоб мейкап тримався до пізньої ночі, а то й до ранку – не варто нехтувати кожним з етапів.