Естетичний вигляд та затишок – гарантовані: прості способи оновити простір у ванній

Немає нічого приємнішого за прийняття теплої ванни чи душу в розкішній ванній кімнаті. Однак, якщо простір вам не надто подобається, розслабитися в такому приміщенні буде важко.

Для покращення своєї ванної не обов'язково розпочинати глобальний ремонт. Прості рішення, які можуть оновити ваше приміщення, розповідаємо далі.

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Пофарбуйте стіни та шафи

Свіжий шар фарби на стінах може мати велике значення. Хай то буде сміливий темно-синій, витончений оливковий відтінок або просте свіже біле покриття, це може змінити настрій і відчуття всього простору.

Крім того, пофарбувати можна і шафи, додаючи їм нового стильного кольору.

Замініть фурнітуру

Стара фурнітура може зробити вашу ванну кімнату не надто привабливою. Нові елементи, як-от ручки на шафах бронзового чи чорного кольору, можуть кардинально змінити простір.

Водночас якщо ви віддаєте перевагу вінтажному вигляду, можна знайти унікальну фурнітуру на блошиних ринках і в антикварних магазинах.

Також пам’ятайте, що фурнітура не обмежується лише ручками. Ви також можете подумати про заміну змішувачів або придбати нові гачки для рушників.

Навіть маленькі деталі можуть змінити простір / Фото Freepik

Додайте шпалери

Шпалери зараз актуальні, ніж будь-коли раніше, і можуть кардинально оновити ванну кімнату без будь-яких інших змін. Це простий спосіб значно змінити невеликий простір та зробити його більш стильним.

Повісьте нову шторку для душу

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Шторка для душу є головним елементом будь-якої ванної кімнати, особливо в маленьких приміщеннях. Нова завіса для душу може мати велике значення. Додайте щось барвисте або розгляньте суцільну текстурну штору для більш мінімалістичної естетики. Не забудьте і про нові гачки, щоб завершити дизайн.

Оновіть декор

Це чи не найпростіший спосіб додати нову естетику до ванної. Візьміть нові рушники, попрощайтеся зі старим туалетним набором і почніть все спочатку з новою підставкою для зубних щіток. Також можна додати декоративну свічку на туалетний столик, навіть якщо ви не плануєте її палити.