Блогер, що робить різні предмети побуту своїми руками та розповідає про домашній декор, поділився ідеєю, як перетворити шахівницю на вішак для вбрання. Як зробити гачки з шахової дошки, розповідає 24 Канал.

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Як використати шахову дошку у домашньому декорі

Блогер Дрю Майкл Скотт поділився у тікток способом, який допоможе створити цікавий настінний гачок для одягу із шахової дошки. Хлопець у своєму блозі демонструє різні ідеї для домашнього декору та каже, що на вішак із шахівниці у нього пішло 30 хвилин.

Перш за все Дрю Майкл Скотт придбав шахову дошку середнього розміру та склав орієнтовний план, як розташовуватимуться фігури, на які вішатимуть вбрання.

Далі хлопець відмітив місця, де будуть кріпитися шахові фігури, та просвердлив у центрі кожної клітинки невелику дірку.

Після цього він також обережно просвердлив дірочки й в самих фігурах. За допомогою гвіздків блогер приєднав їх до шахівниці так, як показано на відео.

Як зробити кріплення для одягу із шахової дошки: дивіться відео

Коли усі фігури були розміщені на дошці, Дрю Майкл Скотт додав до неї спеціальні картинні кріплення, щоб шахівницю було легко закріпити на стіні.

Створити затишок вдома зовсім не складно, адже секрет успіху – у деталях. Зокрема, стильний домашній одяг не менш важливий, аніж текстиль та декор. Щоб переконатися в цьому, пропонуємо звернути увагу на велюрове вбрання від Anabel Arto. В каталозі бренду безліч пропозицій на будь-який бюджет. Тож кожна знайде свій стильний look, в якому почуватиметься затишно та комфортно щодня.

Уявіть, як мило це виглядатиме у коридорі чи спальні,

– каже хлопець.

Він також перевірив, чи витримає його декор одяг та інші аксесуари. У результаті шахівниця впоралася відмінно та чудово виконує свою функцію вішака.