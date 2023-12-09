24 Канал розповідає про жінку, котра знайшла секретну кнопку у пральній машинці. Як її неочікуване відкриття може додати чистоти у домі, читайте далі.

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Для чого призначена секретна кнопка у пральній машинці

Популярна американська блогерка Мінді МакНайт у тікток розповіла, що знайшла приховану кнопку на пральній машинці. Жінка постійно ділиться корисними порадами та лайфхаками на своїй сторінці з 642 тисячами підписників.

У своєму нещодавньому відео вона відкрила відділення для порошку в пральній машинці й поцікавилась у підписників, чи вони коли-небудь замислювалися, для чого потрібна кнопка збоку.

Виявляється, вона допомагає дістати цю ємність з побутового приладу. Коли Мінді натиснула на кнопку, панель повністю вийнялась. Потім блогерка піднесла лоток до раковини та ретельно вимила.

Як виглядає секретна кнопка на пральній машинці: дивіться відео

Якщо ви очистите оце, то забудете про плісняву, цвіль та неприємний запах,

– пояснила жінка.

За словами американки, деякі пральні машини не мають подібної кнопки. У такому випадку вона радить просте рішення: змішати лимонний сік з харчовою содою, а потім, коли вони вступлять у реакцію, очистити цією сумішшю відділення для порошку.