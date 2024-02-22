Буде як шовкове: 5 неочевидних моментів, на які варто звернути увагу для гладенького волосся

Якщо волосся перебуває у не надто хорошому стані, для цього є безліч причин. Винною може бути вода, рушник або навіть наволочка.

Які ще неочевидні фактори можуть впливати на красу локонів та як зробити їх гладенькими та гарними, розповідаємо далі.

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Правильно обирайте засоби для укладки

Укладання волосся без фіксації, здається, марною роботою, тож поради експертів відмовитися від спреїв та лаків можуть здатися дивними. Насправді ж тут все логічно: подібні засоби часто містять спирти, що сильно підсушують волосся, роблять його ламким і тьмяним. Замість них до догляду краще додати засоби з функцією термозахисту.

Змініть рушник

Ідеальний рушник для волосся не травмує локони жорстким ворсом і швидко вбирає зайву вологу. Старі добрі махрові рушники, закручені на кшталт тюрбана, ніяк не підходять під цей опис.

Щоб волосся було більш гладким, експерти радять використовувати полотно з мікрофібри. Ця м'яка тканина не пошкоджує пасма, перешкоджає сплутуванню, зменшує пухнастість і скорочує час сушіння.

Обирайте шовкову наволочку

Звичайно, одна-єдина наволочка не змінить ваше волосся до невпізнання, але все ж бонуси вона дає відчутні. Наприклад, це можливість прокидатися з гладкими локонами, а не зі сплутаним волоссям.

Шовкова наволочка зменшує тертя і перешкоджає сплутуванню волосся під час сну. А ще таким невигадливим способом можна запобігти ламкості, яка часто вважається наслідком неспокійного сну.

Звертайте увагу на воду

Жорстка водопровідна вода може призвести до небажаних наслідків, починаючи з ламкості й закінчуючи випаданням волосся. Експерти радять встановити спеціальне обладнання для фільтрування води, щоб закрити це питання раз і назавжди.

Якщо з фільтром поки не складається, можна спробувати обполіскувати волосся водою з додаванням оцту. Це не позбавить проблеми повністю, але хоча б трохи нівелює згубний вплив.

Дбайливо укладайте локони

Звести гаряче укладання до мінімуму – це найкраще, що можна зробити для здоров'я та блиску локонів. До речі, звичайне сушіння феном до цього пункту не потрапляє – для нього достатньо "середнього", щадного температурного режиму.

У будь-якому випадку, чи сушите волосся теплим повітрям або укладаєте гарячими щипцями, використовуйте термозахист. Вибирайте засіб з урахуванням типу та стану волосся, наприклад: олія підійде для сильно пошкодженого і сухого, а спрей – для жирних або тонких локонів.