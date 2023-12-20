Одними з важливих та особливих зимових прикрас є ялинкові кульки. Як виявляється, їх можна легко зробити вдома. Що для цього знадобиться та як саме створити цей декор, розповідаємо далі.

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Як зробити ялинкову кульку своїми руками

Лайфхаком цікавого декору у тікток поділась користувачка @derya.tavas. Для того, щоб зробити прикрасу за її інструкцією, знадобляться: паперові форми для випікання кексів, клей, блискітки та стрічка або нитка.

Для виготовлення своєї кульки дівчина використала 7 паперових форм. Перш за все вона склеїла їхні вільні краї у двох місцях, як показано на відео. Потім блогерка з'єднала форми між собою основами так, щоб утворилась куля.

Як зробити декоративну кульку: дивіться відео

Коли сама прикраса була готова, дівчина змішала золоті блискітки та клей і обережно вмочила кульку у суміш, щоб вона злегка сяяла.

Насамкінець блогерка додала до своєї іграшки стрічку, щоб прикрасу можна було повісити на ялинку або деінде у будинку.