Секрети дизайну, які зроблять дім справді стильним: 5 важливих речей

Облаштовуючи свою домівку, хочеться, щоб вона була максимально комфортною та стильною. Однак це доволі непроста задача, адже є безліч аспектів, які слід врахувати.

Як зробити житло справді зручним та гарним, а також яких помилок слід уникати, оформлюючи свій дім, розповідаємо далі.

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Ключовим є комфорт

Ніщо у вашому домі не принесе великої радості, якщо ви не можете комфортно насолоджуватися цим предметом. Звичайно, абсолютно непрактичний акцентний стілець може мати гарний вигляд на фото, але коли прийде час перепочити на ньому, ви не зможете зробити це легко.

Комфорт є ключовим в дизайні, особливо, коли мова йде про меблі. Тому, якщо ви розриваєтеся між комфортом і естетикою, обирайте перший варіант.

Зосередьтеся на чомусь одному

Доволі складно одночасно робити всі облаштування в будинку, тож краще зосередитися на виконанні однієї справи за раз. Якщо ваша вітальня потребує ремонту, почніть з перефарбування стін або наклеювання нових шпалер і тільки потім шукайте новий диван.

Зосереджуючись на одній справі за раз, ви зможете краще визначити пріоритети та втілити своє бачення в життя, до того ж не знищуючи свій банківський рахунок.

Поєднання естетики та комфорту в просторі: дивіться фото

Робіть покупки стратегічно

Придбання кожного предмета домашнього декору, який ви бачите в тікток або інстаграм, може бути спокусливим, але воно не варте того.

Непотрібні предмети створять лише безлад у домі, а це останнє, що вам потрібно. Краще заощадити на масовому декорі та придбати те, що дійсно потрібне або пасуватиме до дизайну.

Наповніть свій простір яскравістю

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto . Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Не можна заперечувати, що темні кольори іноді створюють атмосферу, але забагато похмурості може зробити простір маленьким і тісним.

Звичайно, не обов’язково обирати тільки мінімалізм, однак наповнивши свій дім легкими, повітряними кольорами, ви зробите його більшим та світлішим.

Як виглядає стильний та яскравий дім: дивіться фото

Не бійтеся поєднувати стилі

Немає жорстких правил, коли йдеться про поради щодо дизайну інтер’єру, тому поєднання стилів, які вам подобаються, – ідеальний спосіб продемонструвати свою індивідуальність. Не бійтеся змішувати стилі, адже якщо вони вам справді подобаються, ви знайдете спосіб працювати з ними.