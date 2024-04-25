Незалежно від того, який фільм ви вважаєте ідеальним ромкомом, усі вони мають дещо спільне у дизайні та стилі. Як характерні риси улюблених стрічок втілити у себе вдома, розповідаємо далі.

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Зробіть простір особистим

У романтичних історіях дизайн приміщень спеціально розроблений так, щоб допомогти глядачам краще пізнати головних героїв. Це означає, що він має відображати їхню особистість.

Ваш дім має справляти такий самий ефект. Гості мають розуміти, ким ви є, на основі вашого вибору декору та дизайну.

Якщо не знаєте, з чого почати, запитайте себе: якби ви були зіркою романтичної комедії, які риси характеру мав би ваш персонаж? Потім шукайте домашній декор і меблі, які втілюють ці якості.

Додайте дизайну життя

Інша особливість інтер’єрів романтичних комедій полягає в тому, що вони завжди виглядають так, ніби персонаж справді там живе. Звичайно, всі кімнати гарно оформлені, але це не ті будинки, де боїшся, що навіть сидіння на дивані порушить порядок.

Щоб імітувати це, розкладіть книги на журнальному столику, запаліть свічки, поставте живі квіти та не бійтеся залишити піджак на вішалці або пару черевиків біля дверей. Усі ці дрібниці разом роблять ваш дім живим та справжнім.

Нехай простір буде неідеальним: дивіться фото

Використовуйте освітлення для створення атмосфери

Якщо ви хочете, щоб ваш дім виглядав як з екранів, атмосфера має бути відповідною. Немає нічого менш романтичного, ніж різке верхнє освітлення, тож вечорами вимикайте його та використовуйте м’яке світло, яке створює настрій за допомогою ламп, настінних бра та свічок.

Удень натомість розкрийте штори та дайте природному світлу проникати крізь вікна. Яскраву, повітряну енергію, яку воно приносить, неможливо відтворити за допомогою електрики.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Облаштуйте домашню галерею

Ніщо не вказує на романтичну комедію так, як еклектична домашня галерея. Знайдіть принти, зображення, фото, які вам подобаються, оформте їх у рамки та створіть унікальну мистецьку виставку.

Додайте кілька несподіваних штрихів, наприклад, висячу рослину, маленьке дзеркало або годинник, і повісьте все в асиметричному порядку. Це виглядатиме так, ніби галерея зібрана без зусиль, і додасть шарму домашньому декору.

Додавайте унікальні речі: дивіться фото

Не бійтеся ностальгії

Ностальгія – це одна з багатьох причин, чому романтичні комедії витримали випробування часом. І немає нічого поганого, щоб додати нотки 2000-х у свій дім і зараз.

Щоб ще більше персоналізувати свій простір, обирайте речі, які викликають приємні спогади особисто у вас. Наприклад, додайте в рамку фотографію з дня весілля ваших бабусь і дідусів на стіну галереї, виставте колекцію невеликих сувенірів або поставте старе улюблене шкіряне крісло вашого тата у своїй вітальні.

Ці особисті штрихи додають вашому дому автентичності, якої неможливо знайти в абсолютно нових предметах, та створять неймовірно домашній простір, який дивовижно виглядав би на великому екрані.