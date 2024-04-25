Независимо от того, какой фильм вы считаете идеальным ромкомом, все они имеют нечто общее в дизайне и стиле. Как характерные черты любимых лент воплотить у себя дома, рассказываем далее.

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Сделайте пространство личным

В романтических историях дизайн помещений специально разработан так, чтобы помочь зрителям лучше узнать главных героев. Это означает, что он должен отражать их личность.

Ваш дом должен производить такой же эффект. Гости должны понимать, кем вы являетесь, на основе вашего выбора декора и дизайна.

Если не знаете, с чего начать, спросите себя: если бы вы были звездой романтической комедии, какие черты характера имел бы ваш персонаж? Затем ищите домашний декор и мебель, которые воплощают эти качества.

Добавьте дизайну жизни

Другая особенность интерьеров романтических комедий заключается в том, что они всегда выглядят так, будто персонаж действительно там живет. Конечно, все комнаты красиво оформлены, но это не те дома, где боишься, что даже сидение на диване нарушит порядок.

Чтобы имитировать это, разложите книги на журнальном столике, зажгите свечи, поставьте живые цветы и не бойтесь оставить пиджак на вешалке или пару ботинок у двери. Все эти мелочи вместе делают ваш дом живым и настоящим.

Пусть пространство будет неидеальным: смотрите фото

Используйте освещение для создания атмосферы

Если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел как с экранов, атмосфера должна быть соответствующей. Нет ничего менее романтического, чем резкое верхнее освещение, поэтому по вечерам выключайте его и используйте мягкий свет, который создает настроение с помощью ламп, настенных бра и свечей.

Днем вместо этого раскройте шторы и дайте естественному свету проникать сквозь окна. Яркую, воздушную энергию, которую он приносит, невозможно воспроизвести с помощью электричества.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Обустройте домашнюю галерею

Ничто не указывает на романтическую комедию так, как эклектичная домашняя галерея. Найдите принты, изображения, фото, которые вам нравятся, оформите их в рамки и создайте уникальную художественную выставку.

Добавьте несколько неожиданных штрихов, например, висячее растение, маленькое зеркало или часы, и повесьте все в асимметричном порядке. Это будет выглядеть так, будто галерея собрана без усилий, и добавит шарма домашнему декору.

Добавляйте уникальные вещи: смотрите фото

Не бойтесь ностальгии

Ностальгия – это одна из многих причин, почему романтические комедии выдержали испытание временем. И нет ничего плохого, чтобы добавить нотки 2000-х в свой дом и сейчас.

Чтобы еще больше персонализировать свое пространство, выбирайте вещи, которые вызывают приятные воспоминания лично у вас. Например, добавьте в рамку фотографию со дня свадьбы ваших бабушек и дедушек на стену галереи, выставьте коллекцию небольших сувениров или поставьте старое любимое кожаное кресло вашего папы в своей гостиной.

Эти личные штрихи добавляют вашему дому аутентичности, которую невозможно найти в совершенно новых предметах, и создадут невероятно домашнее пространство, которое удивительно смотрелось бы на большом экране.