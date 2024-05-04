Как сделать жилье действительно удобным и красивым, а также каких ошибок следует избегать, оформляя свой дом, рассказываем далее.

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Ключевым является комфорт

Ничто в вашем доме не принесет большой радости, если вы не можете комфортно наслаждаться этим предметом. Конечно, абсолютно непрактичный акцентный стул может хорошо смотреться на фото, но когда придет время отдохнуть на нем, вы не сможете сделать это легко.

Комфорт является ключевым в дизайне, особенно, когда речь идет о мебели. Поэтому, если вы разрываетесь между комфортом и эстетикой, выбирайте первый вариант.

Сосредоточьтесь на чем-то одном

Довольно сложно одновременно делать все обустройство в доме, поэтому лучше сосредоточиться на выполнении одного дела за раз. Если ваша гостиная нуждается в ремонте, начните с перекраски стен или наклеивания новых обоев и только потом ищите новый диван.

Сосредотачиваясь на одном деле за раз, вы сможете лучше определить приоритеты и воплотить свое видение в жизнь, к тому же не уничтожая свой банковский счет.

Сочетание эстетики и комфорта в пространстве: смотрите фото

Делайте покупки стратегически

Приобретение каждого предмета домашнего декора, который вы видите в тикток или инстаграм, может быть соблазнительным, но оно не стоит того.

Ненужные предметы создадут лишь беспорядок в доме, а это последнее, что вам нужно. Лучше сэкономить на массовом декоре и приобрести то, что действительно нужно или подойдет к дизайну.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом. Наполните свое пространство яркостью

Нельзя отрицать, что темные цвета иногда создают атмосферу, но слишком много мрачности может сделать пространство маленьким и тесным.

Конечно, необязательно выбирать только минимализм, однако наполнив свой дом легкими, воздушными цветами, вы сделаете его больше и светлее.

Как выглядит стильный и яркий дом: смотрите фото

Не бойтесь сочетать стили

Нет жестких правил, когда речь идет о советах по дизайну интерьера, поэтому сочетание стилей, которые вам нравятся, – идеальный способ продемонстрировать свою индивидуальность. Не бойтесь смешивать стили, ведь если они вам действительно нравятся, вы найдете способ работать с ними.