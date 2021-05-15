Найкраще про наші почуття говорять наші жести, рухи та емоції. Хоч не існує справжньої науки про те, як дізнатись, чи подобаєшся ти хлопцеві, ці ознаки допоможуть тобі розпізнати його наміри.

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1. Відкрита поза

Якщо його ноги на ширині плечей, плечі розслаблені, руки не схрещені, а щелепа розтиснута – це ознака того, що хлопець зацікавлений у вашій особі та уважний до того, про що ви говорите.

2. У хлопця видно руки та долоні

Коли хлопцеві комфортно біля вас, його руки зазвичай видно. Він не тримає їх у кишені чи за спиною.

У нього розслаблена поза / Фото Unsplash

3. Його дихання розслаблене

Коли його дихання відбувається у повільному темпі, це свідчить про те, що він розслаблений і може цілком комфортно поруч з вами. "Це хороший знак, оскільки чоловіки люблять почуватись комфортно зі своїми партнерами", - каже експерт з питань відносин та психотерапевт Мелісса Діваріс Томпсон.

4. Долоні пітніють

Якщо його долоні трохи пітніють, це може свідчити про те, що він нервує. Легке хвилювання – це ознака того, що хлопець не хоче здатися гіршим, аніж він є, оскільки хоче вам сподобатись.

5. "Ненавмисні" дотики

Незалежно від того, випадково він торкається вашої руки чи не може перестати бити ногою під столом, це чудовий знак контакту, оскільки це свідчить про те, що хлопець хоче бути поруч із вами фізично.

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6. Гра з краваткою

"Коли люди нервують, вони часто торкаються видимої зони, де шия стикається з ключицями, як вид самозаспокоєння", – говорить Девід Беннетт, консультант і фахівець зі стосунків. Оскільки вузол краватки знаходиться в цій області, хлопці часто гратимуться з краватками, коли справді прагнуть сподобатися жінці.

7. Хлопець шаріється, коли поруч з вами

Коли є справді почуття закоханості, це може викликати стресову реакцію, а адреналін, що виділяється, може призвести до почервоніння обличчя.

8. Він зменшує дистанцію між вами

У черзі в магазині, у вагоні метро, прощаючись, якою б не була ситуація, він просто не може протистояти бажанню бути якомога ближче до вас.

Він намагається бути ближче до вас / Фото Pixabay

9. Його зіниці значно розширені

Або ви перебуваєте в надто темному місці, або цей тонкий сигнал означає, що ви йому подобаєтесь. Розширення зіниць – це природня реакція мозку, яка виникає, коли вас щось приваблює.

10. Він схиляється до вас, коли ви говорите

Коли хлопець фізично чує вас і нахиляється в будь-якому випадку, це означає, що його цікавить те, що ви маєте сказати – і ви загалом.

11. Він посміхається щиро та показує зуби

Коли він відчуває себе по-справжньому щасливим, він цього не приховує та посміхається на всі 32.

Хлопець щиро всміхається / Фото Pixabay

12. Він кладе руки на стегна, розводячи лікті в сторони

Цей рух хлопця – сигнал чоловічої сили. Вони використовують його, щоб показати фізичну перевагу над іншими чоловіками. Це ймовірний знак симпатії до вас.

13. Він нахиляє таз до вас

Оскільки це відверто сексуальна частина тіла, вона часто сигналізує про сексуальний інтерес.

14. Він торкається горла

Дотики до горла уособлюють вразливість. Якщо він простягає руку, щоб торкнутися його під час вашої взаємодії, він зацікавлений у вас і турбується про те як виглядає. Але знову ж таки, контекст може зіграти важливу роль: якщо ви розмовляєте з людиною, дотик до горла може сигналізувати про нечесність.

15. Коли він тримає вашу руку, він притискає долоню до вашої

Таке повноцінне тримання під рукою означає бажання встановити зв’язок. Те саме стосується з’єднаних пальців. З іншого боку, вигнута долоня означає, що він боїться або, можливо, його щось стримує.

Він притискає вашу долоню до своєї / Фото Unsplash

16. Його голос сповільнюється та стає лагідним

Коли у хлопця змінюється голос, він показує вам, що ви можете зменшити свою пильність і бути більш тендітною.

17. Він ставиться до вашого майна з повагою

Зверніть увагу на те, як він поводиться з вашими речами: як торкається ваших речей, з яким відношенням подає їх вам. Дбайливе поводження з вашими речами виявляє велику повагу до вас.

18. Він помічає деталі

Якщо хлопець помічає незначну зміну у вашій зовнішності або, здавалося б, незначну деталь у вашому вбранні, він, мабуть, повністю вражений. Це означає, що він бере до уваги не лише загальну картину, але й дрібниці про вас, які більшість людей можуть не помітити.

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19. Він часто використовує ваше ім’я в розмові

Тонкий знак, що ви подобаєтесь хлопцю, це те, що він часто використовує ваше ім'я у розмові.

20. Він хоче бачити вас протягом дня

Коли справа доходить до випробування, як визначити, чи подобаєшся хлопцеві, і які його наміри, час доби має значення, говорить Ейпріл Бейер, експерт із знайомств, засновник і генеральний директор приватної служби знайомств LEVEL Connections. "Хлопці, яким цікаво, хочуть не просто сексуального побачення в п’ятницю ввечері", – каже вона. "Вони хочуть також побачити вас на денній прогулянці за чашкою кави або на вихідних".