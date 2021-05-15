Лучше о наших чувствах говорят наши жесты, движения и эмоции. Хотя не существует настоящей науки о том, как узнать, нравишься ли ты парню, эти признаки помогут тебе распознать его намерения.

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1. Открытая поза

Если его ноги на ширине плеч, плечи расслаблены, руки не скрещены, а челюсть разжать - это признак того, что парень заинтересован в вашем лице и внимателен к тому, о чем вы говорите.

2. У парня видно руки и ладони

Когда парню комфортно с вами, его руки и ладони обычно видно. Он не держит их в кармане или за спиной.

У него расслабленная поза / Фото Unsplash

3. Его дыхание расслаблено

Когда его дыхание замедленное, это свидетельствует о том, что парень расслаблен и ему вполне комфортно рядом с вами. "Это хороший знак, так как мужчины любят чувствовать себя комфортно со своими партнерам", – говорит эксперт по вопросам отношений и психотерапевт Мелисса Диварис Томпсон.

4. Его ладони потеют

Если его ладони немного потеют, это может свидетельствовать о том, что он нервничает. Легкое волнение - это признак того, что парни не хотят показаться хуже, чем они есть, поскольку хотят вам понравиться.

5. "Нечаянные" прикосновения

Независимо от того, случайно он касается вашей руки или не может перестать бить ногой под столом, это замечательный знак контакта, поскольку это свидетельствует о том, что парень хочет быть рядом с вами физически.

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6. Игра с галстуком

"Когда люди нервничают, они часто касаются видимой зоны, где шея сталкивается с ключицами, как вид самоуспокоения", – говорит Дэвид Беннетт, консультант и специалист по отношениям. Поскольку узел галстука находится в этой области, парни или мужчины часто играют с галстуками, когда действительно стремятся понравиться женщине.

7. Парень краснеет, когда рядом с вами

Когда действительно есть чувство влюбленности, это может вызвать стрессовую реакцию, а адреналин, что выделяется может привести к покраснению лица.

8. Он уменьшает дистанцию ​​между вами

В очереди в магазине, в вагоне метро, ​​прощаясь, какой бы ни была ситуация, он просто не может противостоять желанию быть как можно ближе к вам.

Он пытается быть ближе к вам / Фото Pixabay

9. Его зрачки значительно расширены

Или вы находитесь в очень темном месте, или этот тонкий сигнал означает, что вы ему нравитесь. Расширение зрачков – это естественная реакция мозга, которая возникает, когда вас что-то привлекает.

10. Он улыбается искренне и показывает зубы

Когда он чувствует себя по-настоящему счастливым, он этого не скрывает и улыбается на все 32.

11. Он склоняется к вам, когда вы говорите

Когда парень физически слышит вас и наклоняется в любом случае, это означает, что его интересует то, что вы должны сказать – и вы в целом.

Парень искренне улыбается / Фото Pixabay

12. Он кладет руки на бедра, разводя локти в стороны

Это движение парня – сигнал мужской силы. Они используют его, чтобы показать физическое превосходство над другими мужчинами. Это вероятный знак симпатии к вам.

13. Он наклоняет таз к вам

Поскольку это откровенно сексуальная часть тела, она часто сигнализирует о сексуальном интересе или его отсутствие.

14. Он касается горла

Прикосновения к горлу олицетворяют уязвимость. Если он протягивает руку, чтобы коснуться его во время вашего взаимодействия, он заинтересован в вас и заботится о том, как выглядит. Но опять же, контекст может сыграть важную роль: если вы разговариваете с человеком, прикосновение к горлу может сигнализировать о нечестности.

15. Когда он держит вашу руку, он прижимает ладонь к вашей

Такое полноценное содержания под рукой означает желание установить связь. То же касается соединенных пальцев. С другой стороны, изогнутая ладонь означает, что он боится или, возможно, его что-то сдерживает.

Он прижимает вашу ладонь к своей / Фото Unsplash

16. Его голос замедляется и становится мягким

Когда у парня меняется голос, он показывает вам, что вы можете уменьшить свою бдительность и быть более хрупкой.

17. Он относится к вашему имуществу с уважением

Обратите внимание на то, как он ведет себя с вашими вещами: как касается их, с каким отношением подает вещи вам. Бережное обращение с вашими вещами проявляет большое уважение к вам.

18. Он замечает детали

Если парень замечает незначительное изменение в вашей внешности или, казалось бы, незначительную деталь в вашем наряде, он, видимо, полностью поражен. Это означает, что он принимает во внимание не только общую картину, но и мелочи о вас, которые большинство людей могут не заметить.

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19. Он часто использует ваше имя в разговоре

Тонкий знак, что вы нравитесь парню, это то, что он часто использует ваше имя в разговоре.

20. Он хочет видеть вас в течение дня

Когда дело доходит до испытания, как определить, нравишься парню, и каковы его намерения, время суток имеет значения, говорит Эйприл Бейер, эксперт по знакомствам, основатель и генеральный директор частной службы знакомств LEVEL Connections. "Ребята, которым интересно, хотят не просто сексуального свидания в пятницу вечером", – говорит она. "Они хотят также увидеть вас на дневной прогулке за чашкой кофе или на выходных".