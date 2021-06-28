Як з’ясувати, чи ваш хлопець зраджує: поради від експертки

Американська блогерка поділилася секретом, як за кілька хвилин вияснити, чи хлопець справді зраджує. Потрібен телефон і лише кілька простих питань.

Ніколь Мур – популярна американська блогерка із 230 тисячами підписників в інстаграмі, яка допомагає людям будувати здорові стосунки. В одному із недавніх відео вона поділилася простими, але ефективними порадами, як перевірити, чи хлопець зраджує. Та ми застерігаємо критично ставитися до таких правил. Інколи коханий просто може перенервувати.

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Перша ознака, на яку варто звернути увагу – це фото на заставці його телефону. Якщо там була світлина, де ви двоє, а потім він чомусь змінив її, то це привід задуматися, – вважає Ніколь.

Жінка переконана, що хлопці можуть спеціально забрати таку фотографію, щоб інші дівчата не здогадувалися, що він зайнятий. В такому разі варто у нього про це спитатися. Якщо він не зможе чітко пояснити, чому це зробив, то у ваших стосунках можуть бути проблеми.

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Ще один прийом, на який варто звернути увагу, теж пов’язаний із технікою. Експертка пропонує в будь-який момент просто попросити взяти у коханого телефон. Якщо він спокійно віддає ґаджет – то, скоріш за все, проблем немає. Якщо ні – варто добре подумати над тим, що з вашими стосунками.

Третя ознака – перерви у спілкуванні. Якщо у хлопця є коханка, то він може довго не відповідати на повідомлення чи дзвінки.

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"Закоханим дуже важливо спілкуватися упродовж дня чи повідомляти один одному, що відбувається. Але зраднику важко буде постійно залишатися на зв’язку. Він може пропадати на кілька годин", – пояснює Ніколь.