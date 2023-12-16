24 Канал зібрав добірку документальних серіалів з цікавим сюжетом. Вони захоплять своєю оригінальністю та не дадуть відірватися від екрана ні на хвилину.

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Замерзла планета

Це документальний цикл фільмів, який розповість про ті місця на планеті, де про температуру вище нуля навіть і не чули.

Автори шоу покажуть країни, де люди цілий рік не знімають зимового одягу та намагаються якнайменше бувати на вулиці, адже там панує вічна мерзлота.

Однак разом з тим вони доведуть, що лід – це не млява холодна субстанція, що знищує все живе. Існує ряд рослин та організмів, які дуже вдало пристосувалися до життя та розмноження саме в таких холодних умовах.

Фільм переверне уявлення про холод, мороз і лід.

Кадр з серіалу "Замерзла планета" / Фото UAKINO.CLUB

Арнольд

Ця документалка пропонує поринути у життя та творчість одного з найхаризматичніших та найвідоміших акторів останніх десятиліть – Арнольда Шварценеггера.

Це людина, яка побудувала видатну кар'єру та зуміла зарекомендувати себе виконавцем глибоких, мужніх, і цілком прямолінійних ролей.

У серії фільмів глядачі матимуть змогу дізнатися більше про шлях такої багатогранної й різнобічної зірки та крокуватимуть до успіху разом з актором.

Кадр з серіалу "Арнольд" / Фото UAKINO.CLUB

Трохи історії

Документальний серіал досліджує архівні кадри, вивчаючи появу та розвиток різних подій та речей – від освоєння космосу та глобального використання пластику до підйому економіки Китаю чи всебічного вивчення мікробів.

Використовуючи архівні матеріали, інфографіки та іронічну манеру оповідання, творці шоу докладно розповідають про глобальні зміни, що відбулися у минулому, але мають певний вплив на людство сьогодні.

Кадр з серіалу "Трохи історії" / Фото UAKINO.CLUB

Секрети від шефа: Піца

Головний герой серіалу завжди захоплювався кулінарією. Готування приносило йому задоволення. Їжа стала для нього не просто звичкою, що допомагає організму нормально функціонувати, а справжнім витвором мистецтва. Він навіть відкрив свій ресторан і встиг прославитися на весь світ.

Цей кухар об'їздив кілька країн і познайомився з різними людьми. У кожного знаходилася для нього правильна порада та незвичайний рецепт.

Тепер ці шефи зустрічаються в одному місці, діляться досвідом та власними історіями. Шлях успіху кожного індивідуальний і не схожий на решту. Цілеспрямованим кулінарам довелося пройти через безліч труднощів, перш ніж вони набули свого статусу. У всіх є власні професійні секрети та погляди на способи приготування страв. Однак відтепер колишні суперники стають добрими друзями.

Кадр з серіалу "Секрети від шефа: Піца" / Фото UAKINO.CLUB

Гаррі й Меґан

Сюжет проєкту занурить глядачів в історію стосунків між принцом Гаррі та його дружиною Меґан.

Шоу бере свій початок із самого старту відносин між парою. Знайомство, перша увага, розвиток відносин й багато іншого – про усе це щиро розповідають на екрані.

Кадр з серіалу "Гаррі й Меґан" / Фото UAKINO.CLUB

Крім того, подружжя ділиться подробицями проблем і конфліктів, які почалися після весілля і прийняття статусу спадкоємців королівської сім'ї та призвели до того, що Гаррі й Меґан відійшли від королівських справ.