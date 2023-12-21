Знайти фільми, присвячені святкуванню Різдва в Україні, не так просто. Втім, 24 Канал зібрав невелику добірку вітчизняних стрічок, які варто подивитися на Святвечір чи у сам день Різдва.

До теми Для затишних зимових вечорів: добірка мультиків, що сподобається всій сім'ї

Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке

Це сімейна казка, знята за мотивами твору Сашка Лірника "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги й козацький рід".

Стрічка розповідає пор хороброго козак на ім’я Семен. Серед побратимів він був найвправнішим і не боявся нікого, навіть чорта лисого. Та вся його майстерність на полі бою виявиться не важливою, коли настане час і справді змагатися із Дияволом.

Нечисть дуже роздратована через те, що в пеклі ніколи не було жодного козака, бо ж усі вони, боронячи рідний народ та свою землю, ніколи не шкодували крові. А через те прощали козакам усі гріхи. Семен же потрапляє на той світ і має зробити все, аби не затриматися у пеклі.

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке": дивіться трейлер до фільму

Святкову атмосферу може створити не тільки декор, музика чи фільми. Вдало з цією задачею впорається і білизна від українського виробника Anabel Arto. У новій колекції бренду можна знайти вироби, які додадуть настрою, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і трендових дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Вечори на хуторі біля Диканьки

"Вечори на хуторі біля Диканьки" – це вже різдвяна українська класика та чудова екранізація всіма улюбленого твору Миколи Гоголя “Ніч перед Різдвом”.

Це весела історія про те, як в різдвяну ніч в українському селі поблизу Диканьки всіх поплутав чорт, якого запросила в гості незабутня пані Солоха, а також про те, як коваль Вакула, осідлавши біса, зумів привезти своїй коханій Оксані черевички, взявши їх у самої цариці в Петербурзі.

"Вечори на хуторі біля Диканьки": дивіться трейлер до фільму

Тепер я буду любити тебе

Ця стрічка – українсько-грузинський романтичний комедійний фільм. В український широкий прокат вона вийшла зовсім нещодавно – 31 грудня 2015 року.

"Тепер я буду любити тебе": дивіться трейлер до фільму

У центрі сюжету фільму опиняється модний ресторатор Мішель, бізнес якого успішно процвітає. Одного разу напередодні Різдва його життя змінюється, коли кохана дружина йде від нього до іншого чоловіка. Незабаром герой зустрічає дівчину, з якою він, можливо, знайде довгоочікуване щастя.

