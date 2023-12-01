Для того, щоб довго не обирати, яку стрічку подивитися, 24 Канал підготував добірку мультиків, які зимовими вечорами із задоволенням зможе переглядати уся сім'я.

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Ґрінч

Це безперечна зимова класика. Мультик розповідає про те, що неподалік від міста Хтовська в прихованій від сторонніх очей печері зі своїм песиком Максом мешкає похмурий зелений Ґрінч. У містечку живуть щасливі люди, але він майже завжди похмурий і сумний.

З наближенням Різдва хтовці із захватом готуються до свята – прикрашають будинки, готують подарунки та веселяться. Ґрінч же ненавидить цей день, його дратує, коли всі радіють, навіть саме слово “Різдво” він не може вимовити, так йому гидко. І цього року головний герой мультика вирішує позбавити Хтовськ свята назавжди.

"Ґрінч": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Клаус

Головний персонаж цього мультика – поштар. Він марно шукає роботу у віддаленому містечку на півночі, де ніхто не потребує його послуг. Хлопець прекрасно розуміє, що необхідне диво, щоб непривітні місцеві жителі почали писати листи. Ось тільки за чудесами далеко йти не треба. Виявляється, що в цьому містечку живе сам Санта-Клаус. А вже зовсім скоро довгоочікуване Різдво.

"Клаус": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Шрек: Різдво

Це святкова короткометражна стрічка про улюбленого зеленого гіганта та його приготування до першого родинного Різдва. Виявляється, що Шрек навіть не знає, що це за свято. Для того, щоб розібратися, він знаходить книгу, яка допомагає йому прикрасити будинок за допомогою гірлянд та ліхтарів. Тепер зелений здоровань готовий відсвяткувати Різдво зі своєю родиною. Однак у цю ідилію втручається Осел, який привів усіх друзів Шрека та свою родину на святкування.

"Шрек. Різдво": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Ніко: шлях до зірок

Юне оленя Ніко росте без батька. Одного дня він дізнається, що тато несе службу в "оленячому екіпажі" Санта-Клауса. Попри проблеми зі здоров'ям, малюк втікає з дому і просить свого приятеля-бiлку навчити його льотноï майстерності. Незабаром вони дізнаються, що Санта та батько Ніко мають проблеми. Тоді оленя збирає компанію друзів, які вирушають у далекий похід. Їхня мета – досягти загадкового Північного полюса та врятувати близьких.

"Ніко: шлях до зірок": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Крижане серце

У короля і королеви маленької країни Еренделл є дві чудові доньки. Ельза може створювати сніг і лід та використовує свої вміння в іграх з молодшою ​​сестричкою Анною. Одного разу, чарівний заряд ненавмисно потрапляє в маленьку принцесу і та починає покриватися крижаною кіркою. Дівчинку вдається врятувати, але, щоб запобігти подібним інцидентам, королівська сім'я замикається в замку і стежить, щоб дочка-чарівниця нікому не нашкодила.

"Крижане серце": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Через десять років самітництва батьки відправляються в морську подорож і гинуть під час бурі. Це означає, що успадкувати трон повинна їх старша дочка. Ельза чекає коронації з трепетом і страхом. Хоча церемонія проходить без пригод, Анна біжить до сестри просити благословення на шлюб із запрошеним принцом, якого вона бачить перший раз в житті.

Між сестрами розгорається сварка, під час якої нова королева не може стримати свою силу і показує її світу. У результаті, все королівство поринає в зимовий сон, а охоплена жахом Ельза ховається від людських очей. Але Анна не може змиритися з втратою єдиної рідної людини й відправляється шукати свою сестру, щоб перепросити перед нею.