Побороти конденсат може допомогти зниження вологи у квартирі чи будинку. А з цим можуть упоратися навіть кімнатні рослини, які не вимагають особливого догляду.

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Англійський плющ

Ця недорога листова рослина вважається фільтром повітряних токсинів, через що англійський плющ рекомендують купувати для дому алергікам, адже він очищує повітря.

Також ця рослина допомагає знизити вологість повітря та бореться зі цвіллю. Проте власникам домашніх тварин потрібно врахувати, що англійських плющ токсичний для братів наших менших, тому якщо у вас вдома є чотирилапі друзі, то цією рослиною краще не обзаводитися.

Лілія миру

Ця рослина не лише гарна, але й не потребує багато зусиль по догляду і любить вологу. Саме тому лілія миру поглинає бактерії цвілі та покращує якість повітря у приміщенні на 60%. Також вона здатна вбирати чадний газ і формальдегіди.



Лілія миру / Фото Pixabay

Та тільки у цієї рослини є такий же мінус, як і в англійського плюща, тому власникам домашніх тварин ця рослина не рекомендована.

Пальма арека

Пальма арека – це не лише створення удома атмосфери тропіків та тепла навіть у холодну пору року, але й про кімнатну рослину, яка не тільки перетворюватиме вуглекислий газ на кисень, але й знижуватиме вологість повітря. А це означає, що ймовірність утворення конденсату на вікнах ставатиме нижчою.

На відміну від попередніх варіантів, пальма арека не загрозлива для домашніх улюбленців.

Хлорофітум чубатий

Часто цю рослину називають рослина-павук і пов'язано це з її виглядом, бо вона справді нагадує павука, хіба що з величезною кількістю кінцівок. Хлорофітум – знахідка для тих, хто не приділяє багато уваги кімнатним рослинам чи боїться, що забуватиме поливати їх, адже рослину-павука "легко виростити і важко вбити".

Хлорофітум здатен вбирати токсини, алергени та вологу, тому допоможе не лише у боротьбі з конденсатом, але і стане знахідною для тих, кого турбують алергії.



Хлорофітум / Фото Pixabay

Зміїна рослина

У народі її називають тещин язик і це доволі популярна кімнатна рослина, яка не потребує особливих умов догляду і може рости за наявності яскравого світла (не обов'язково сонячного) та у теплі, тому, наприклад, ви можете розмістити цей вазон у ванній.

Зміїна рослина вбирає цвіль та зайву вологу, що допоможе уникнути "цвітіння" ванної кімнати.

Бостонська папороть

Ця рослина очищує повітря від формальдегідів та поглинає зайву вологу, тому бостонська папороть допомагає боротися не тільки з конденсатом, але і зі цвіллю.

Зокрема папороть поглинає формальдегід, який виділяється з паперових виробів чи килимів.



Бостонська папороть / Фото asterias.od.ua