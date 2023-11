Сьогодні ми розповімо про п'ять знаменитостей, які мають неочевидні таланти. Про здібності Меган Маркл, Анджеліни Джолі та інших селебриті – далі у матеріалі.

Читайте також "Вогник, жарко-жарко": що таке NPC-стріми й чому вони стали популярними в Україні

Меган Маркл чудово володіє навичками каліграфії

Як виявилося, Меган Маркл має приголомшливі навички каліграфії, які вдалося розвинути ще до того, як вона стала герцогинею. Раніше вона розповіла, що певний період використовувала це вміння, щоб заробити трохи грошей на оренду.

Зокрема Меган Маркл прописувала запрошення на весілля. А також навіть робила листівки для Dolce & Gabbana на різні свята.

Я ходила в католицьку школу для дівчат близько 6 років, де діти мали уроки почерку. У мене завжди була схильність до того, щоб досить добре тримати курсив,

– поділилася герцогиня Сассекська.



Меган Маркл чудово вправляється в каліграфії / Фото Getty Images

Тейлор Лотнер – володар чорного пояса з карате

Актор Тейлор Лотнер відомий за роллю перевертня Джейкоба Блека у популярній франшизі "Сутінки". Варто зауважити, що деякі трюки у серіалі він виконував самотужки.

Річ у тім, що Лотнер з дитинства захоплюється бойовими мистецтвами. Актор має великий власний досвід юнацького спорту.

Тейлор Лотнер почав займатися екстремальними бойовими мистецтвами ще у 6 років. Це було поєднанням традиційного карате та гімнастики. Відтак, зірка серіалу "Сутінки" вміє робити різні акробатичні трюки, наприклад, сальто.

Тейлор Лотнер в дитинстві захоплювався бойовими мистецтвами / Фото Getty Images

Анджеліна Джолі майстерно метає ножі та керує літаком

Мабуть, мало хто знає, що голлівудська акторка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі вміє добре метати ножі. Джолі захоплювалася клинками з дитинства.

Свої вміння акторці вдалося відточити на знімальних майданчиках фільму "Лара Крофт – Розкрадачка гробниць". Крім того, Анджеліна Джолі є сертифікованою пілотесою.

Анджеліна Джолі вправно керує літаками / Фото Getty Images

Ніл Патрік Харріс – знається на фокусах

Актор Ніл Патрік Харріс всесвітньо відомий завдяки багаторічній ролі у серіалі "Як я зустрів вашу маму". Він неодноразово демонстрував майстерність у фокусах на телебаченні.

Зокрема на "Шоу Елен Дедженерес" він немов читав думки ведучої, виконуючи картковий трюк.

Я люблю магію, тому що вона дає можливість зробити щось, що люди відчувають потойбічним, щось, що вони зазвичай не бачать або не можуть зрозуміти у своєму власному житті,

– пояснив актор в одному з інтерв'ю.



Картковий трюк від Ніла Патріка Харріса / Скриншот із шоу

Кіра Найтлі грає музику зубами

Кіра Найтлі – одна з найпопулярніших акторок сьогодення. За свою кар'єру вона грала у різноманітних фільмах: від історичних до сучасних. Проте, що цікавіше, акторка також володіє дуже незвичним вмінням, яке вона продемонструвала під час епізоду "Шоу Грема Нортона".

Гра на гітарі, скрипці, а може – губній гармошці? Ні, Кіра Найтлі гарно вправляється у грі на зубах. Саме так, акторка вміє вистукувати будь-яку мелодію на зубах нігтями.

Зокрема на шоу вона зіграла пісню Raindrops Keep Falling on My Head. А на "Нічному шоу з Джиммі Феллоном" Найтлі відтворила всіма улюблене Despacito.

Кіра Найтлі вправно виконує мелодії на зубах / Фото Getty Images