На своє харчування зважають і голлівудські зірки, адже деякі з продуктів допомагають надовше зберегти молодість шкіри. Які "секретні інгредієнти" є у харчуванні знаменитостей – далі у матеріалі.

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Які продукти продовжують молодість шкіри

Експерти наголошують, що раціон з великим вмістом солодощів та шкідливих жирів можуть викликати запалення у вигляді прищів, почервоніння чи тьмяності шкіри. Окрім того, відсутність омега-3, а також вітамінів A, C і E призводять до проблем зі шкірою, появи зморщок та нерівностей тону. Саме тому важливо вживати багаті на ці вітаміни продукти, адже вони зможуть продовжити молодість шкіри та додають природного сяйва, від якого неможливо відірвати погляд.

Збалансовано харчуються й голлівудські зірки, які прагнуть зберегти свою шкіру у найкращому стані. Косметологиня Олена Дуке поділилася секретами харчування відомих людей і розповіла, як деякі продукти впливають на шкіру.

Горіхи

Горіхи є улюбленою закускою багатьох відомих людей, які дбають про своє здоров'я. Й Меган Маркл не є винятком. Річ у тім, що горіхи мають багато вітамінів, мінералів та антиоксидантів, які позитивно впливають на шкіри. Особливе місце серед інших горіхів посідає мигдаль, адже він зменшує зморшки. Окрім того, цей горіх надає шкірі сяйва та є джерелом вітаміну E, який утримує вологу шкіри й допомагає відновлювати тканини.

В одному з інтерв'ю Меган Маркл розповідала, що під час знімання серіалу "Форс-мажори" вона з'їдала жменю мигдалю, щоб її шкіра мала гарний вигляд у кадрі. До слова, мигдаль також запобігає передчасному старінню, адже може захистити шкіру від пошкодження ультрафіолетовими променями.

Риба

Певно, кожна людина знає, що риба багата на омега-кислоти, вітаміни та безліч поживних речовин. Вони допомагають підтримувати природний бар'єр шкіри, запобігають сухості та мають протизапальні властивості. Окрім того, за словами косметологині, омега-3 допомагає захистити шкіру від окислювального стресу, що призводить до омолодження та підвищення колагену.

Олені Дуке наголошує, що додати більше риби в раціон варто тим, хто страждає на запальні захворювання шкіри – прищі, екзема чи псоріаз. Ба більше, риба запобігає сухості, лущенню, тьмяності й має ще безліч переваг, які можна перераховувати годинами. Саме тому особливе місце риба посідає у раціоні Кейт Міддлтон та Вікторії Бекхем.

Зелений чай

Голівудська зірка Дженніфер Еністон обожнює зелений чай і постійно п'є матчу. Для довідки, матча – це різновид зеленого чаю, що має багато корисних вітамінів для шкіри. Так, за словами косметологині, зелений чай здатен збільшити вироблення колагену, а також запобігти його руйнуванню.

До слова, зелений чай багатий на антиоксиданти, які захищають шкіру від пошкоджень, а також борються з появою зморщок та провисанням шкіри. Окрім того, зелений чай має протизапальні властивості.



Які продукти щодня вживають зірки для здоров'я шкіри / Фото Freepik

Кістковий бульйон

Косметологиня пояснила, що кістковий бульйон має багато білку та колагену, який формує структуру шкіри. Він покращує еластичність шкіри та додає їй зволоження.

Він також багатий на амінокислоти, включаючи гліцин, пролін і глутамін. Ці амінокислоти відіграють важливу роль у підтримці здоров'я шкіри. Гліцин, наприклад, бере участь у синтезі колагену та сприяє загоєнню ран,

– наголосила Олена Дуке.

Так, акторка Гвінет Пелтроу підтримує молодість шкіри, щодня вживаючи кістковий бульйон.

Зелень

Шпинат, капуста, листовий буряк – зелень, яка захищає шкіру від передчасного старіння. Ці продукти на вітаміни С, Е та бета-каротин. Як зазначає косметологиня, ці антиоксиданти допомагають нейтралізувати вільні радикали в організмі, які можуть призвести до передчасного старіння шкіри. Борючись зі шкідливим впливом, зелень може допомогти зберегти еластичність шкіри, зменшити появу зморшок і тонких ліній.

До слова, Кріс Дженнер, яка створила всесвітньо відому імперію Кардашьянів, завжди має в раціоні зелень. Вона допомагає зірці покращити еластичність шкіри, а також запобігає обвисанню.

Ягідні смузі

Ягідні смузі працюють краще, ніж будь-які дорогі креми проти старіння чи лосьйони. Зокрема, в цьому переконана голлівудська зірка Опра Вінфрі, яка щодня вживає ягідні смузі. Як пояснила косметолог, чорниця загалом підтримує здоров'я шкіри й сповільнює старіння шкіри. Також ягідні смузі сприяють активнішому виробленню колагену в організмі.

Оливкова олія

Оливкова олія допомагає не лише підтримувати шкіру, але й корисна для серцевої системи. Акторка Голді Гоун щодня приймає 2 столові ложки оливкової олії, а також втирає її в шкіру обличчя.

Косметолог пояснила, що оливкова олія – це суперпродукт, який багатий на антиоксиданти й ліпіди, які живлять волосся, шкіру і нігті. Так, її вживання допомагає зволожити шкіру зсередини, знижує рівень стресу та бореться з запаленнями.