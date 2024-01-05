4-хвилинне відео експертки у тікток зібрало понад 1,2 мільйона переглядів з моменту публікації у грудні. Що дерматологиня не радить робити зі шкірою ні в якому разі, розповідаємо далі.

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Використання одного рушника для обличчя кілька днів підряд

Номер 1 – я б ніколи не використовував той самий рушник для обличчя дві ночі поспіль,

– сказав Ідріс.

Замість цього дерматологиня радить купити сім маленьких рушників і прати їх раз на тиждень, щоб переконатися, що ви не користуєтесь повторно брудними.

Вакуумна очистка пор

Другим пунктом вона назвала використання вакуумної очистки пор для видалення вугрів. Адже ця процедура легко може вийти з-під контролю вдома.

Ви плануєте дістати вугрів, які, ймовірно, ними навіть не є. Скоріше за все, це сальні нитки. Якщо очищувати їх вакуумом, на шкірі лишаться виїмки й через два-три роки доведеться відвідувати дерматолога, щоб поскаржитися на текстуру шкіри,

– пояснила експертка.

Шерін Ідріс рекомендує використовувати саліцилову кислоту, якщо на шкірі все ж є багато чорних крапок.

Що дерматологиня не радить робити зі шкірою: дивіться відео

Сонцезахисний крем з вичерпаним терміном придатності

Використання засобів із вичерпаним терміном придатності може дорого коштувати здоров'ю шкіри.

Він має захищати вашу шкіру. Не слід ризикувати з продуктом, який, напевно, стояв біля вікна, наприклад, рік,

– додала дерматологиня.

Жінка порадила придбати новий засіб, щоб отримати необхідний захист.

Ін’єкції ботоксу, коли м'язи ще не відновилися

Дозвольте рухам ваших м'язів на обличчі повністю відновитися, перш ніж знову робити ботокс, особливо якщо ви застосовуєте процедуру у молодому віці,

– зауважила Шерін Ідріс.

Хоча ботокс стає все більш популярним серед покоління Z, дерматологиня каже, що молоді люди можуть не робити уколи.

У довгостроковій перспективі, якщо ви будете використовувати ботокс кожного разу, коли повертатиметься навіть найменший рух м'язів, до того моменту, коли вам виповниться 50 років, ваше обличчя стане нерухомим,

– пояснила вона.

Сироватка з гіалуроновою кислотою

Я б ніколи не використовував спеціальну сироватку з гіалуроновою кислотою, особливо якщо вона коштує 300 доларів,

– заявив Шерін Ідріс.

Дерматологиня сказала, що оглядає від 100 до 150 пацієнтів на тиждень, які скаржаться на почервоніння та запалення після надмірного використання сироватки, яка має допомогти шкірі утримувати вологу.