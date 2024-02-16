Американська професорка Брене Браун наголосила, що у гонитві за мріями більшість жінок вважають, що треба бути жорсткішими, а в деяких випадках – відшукувати у собі чоловічі риси. Однак з погляду психології такі стереотипи є хибними. Насправді жінка може досягти успіху в коханні й кар'єрі, якщо навпаки розкриватиме у собі м'які риси характеру.

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Браун вважає, що жінок роблять успішними у всьому дві риси – вразливість і рішучість. Професорка пояснила, що вразливість – це не про слабкість, як багато хто сприймає це у суспільстві.

Як вразливість може допомогти досягти успіху

Професорка стверджує, що вразливість допомагає збудувати міцні та довірливі стосунки. Зазвичай суспільство сприймає таку рису як слабку сторону, втім це зовсім не так. Насправді вразливість демонструє сміливість жінки. Психологи трактують, що такі люди відкриті, справжні й не приховують своїх справжніх думок та емоцій.

Нині жінки намагаються навпаки приховати свою вразливість й стають непомітними. За словами Браун, люди, які дозволяють собі бути відкритими й недосконалими, швидше вибудовують зв'язки у суспільстві й знаходять своє кохання.

Однак тут також треба знати межу. Браун пояснила, що вразливість і відкритість також і не про те, що першому зустрічному можна розповідати про інтимні подробиці свого життя чи розкривати таємниці. Відкривати свою душу варто тоді, коли є впевненість у партнері. Якщо жінка стає вразливою перед чоловіком і не захищається від нього своїми уявними стінами, то такі стосунки стають лише міцнішими.

До прикладу, деякі жінки бояться реєструватися на сайтах знайомств, оскільки є вразливими до цього. Однак, можливо, саме у таких додатка і сайтах вдасться знайти кохання всього свого життя.



Не варто боятися бути вразливим поруч з надійним партнером / Фото Unsplash

Страх бути вразливою може стати на заваді й в кар'єрі. Роками людина може ходити на ненависну роботу й боятиметься звільнитися. До прикладу, чимало експертів вважають, що на керівну посаду частіше обирають людей, які не боялися демонструвати вразливість. Таким жінкам згодом простіше стати лідерами у команді, адже співробітники сприймають таких людей, як відкритих і готові довіряти їм.

Коли є довіра, люди роблять крок вперед і роблять все можливе, щоб ефективно працювати разом. Вони об'єднуються навколо спільної мети, ризикують, мислять нестандартно, прикривають спину одне одного та спілкуються відкрито й чесно. Це призводить до індивідуального успіху та успіху усієї команди, і саме він приносить жінці перемоги на роботі та в кар'єрі,

– наголошують експерти.

Рішучість у рішеннях на шляху до мети

Рішучість – рушійна сила успіху в кар'єрі. Якщо жінка дійсно хоче досягти поставлених цілей, то повинна бути готова до подолання викликів.

Жінки, які вміють рішуче долати виклики, будують міцні стосунки, що ґрунтуються на стійкості та взаємній підтримці. У коханні рішучість допомагає разом пережити складні періоди. Втрата роботи чи нещасний випадок можуть зламати жінку. Це, своєю чергою, створює надзвичайний тиск на пару. Втім, якщо жінка буде рішучою, то партнер буде її підтримувати й допоможе підійнятися у складний життєвий період.

Рішучість також підтримує успіх жінки на роботі. Ця риса характеру допомагає долати виклики прямо, постійно прагнучи до успіху в кар'єрі. Рішучі жінки серйозно ставляться до зобов'язань, впевнено керують і надихають інших робити те саме.



Рішучі жінки досягають успіху у кар'єрі / Фото Unsplash

Сила у балансі

Експерти пояснюють, що такі 2 протилежні риси, як вразливість і рішучість – це найкраще поєднання, яке синергійно підтримують жінку й допомагають їй досягти успіху. Вразливість відкриває шлях до зміцнення довіри та відданості, а рішучість – прокладає шлях для досягнення цілей. Вразливість зміцнює рішучість, а рішучість вимагає вразливості.

Незалежно від того, будує жінка повноцінну кар'єру чи розвиває стосунки з коханим, успіх лише в її руках. Лише треба бути готовим відкритися віту й рішуче крокувати до мети.