Американский профессор Брене Браун отметила, что в погоне за мечтами большинство женщин считают, что надо быть жестче, а в некоторых случаях – отыскивать в себе мужские черты. Однако с точки зрения психологии такие стереотипы являются ошибочными. На самом деле женщина может достичь успеха в любви и карьере, если наоборот будет раскрывать в себе мягкие черты характера.

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Браун считает, что женщин делают успешными во всем две черты – уязвимость и решительность. Профессор объяснила, что уязвимость – это не о слабости, как многие воспринимают это в обществе.

Как уязвимость может помочь достичь успеха

Профессор утверждает, что уязвимость помогает построить прочные и доверительные отношения. Обычно общество воспринимает такую черту как слабую сторону, впрочем, это совсем не так. На самом деле уязвимость демонстрирует смелость женщины. Психологи трактуют, что такие люди открытые, настоящие и не скрывают своих истинных мыслей и эмоций.

Сейчас женщины пытаются наоборот скрыть свою уязвимость и становятся незаметными. По словам Браун, люди, которые позволяют себе быть открытыми и несовершенными, быстрее выстраивают связи в обществе и находят свою любовь.

Однако здесь также надо знать грань. Браун объяснила, что уязвимость и открытость также и не о том, что первому встречному можно рассказывать об интимных подробностях своей жизни или раскрывать тайны. Открывать свою душу стоит тогда, когда есть уверенность в партнере. Если женщина становится уязвимой перед мужчиной и не защищается от него своими воображаемыми стенами, то такие отношения становятся только крепче.

К примеру, некоторые женщины боятся регистрироваться на сайтах знакомств, поскольку являются уязвимыми к этому. Однако, возможно, именно в таких приложения и сайтах удастся найти любовь всей своей жизни.



Не стоит бояться быть уязвимым рядом с надежным партнером / Фото Unsplash

Страх быть уязвимым может помешать и в карьере. Годами человек может ходить на ненавистную работу и будет бояться уволиться. К примеру, немало экспертов считают, что на руководящую должность чаще выбирают людей, которые не боялись демонстрировать уязвимость. Таким женщинам впоследствии проще стать лидерами в команде, ведь сотрудники воспринимают таких людей, как открытых и готовы доверять им.

Когда есть доверие, люди делают шаг вперед и делают все возможное, чтобы эффективно работать вместе. Они объединяются вокруг общей цели, рискуют, мыслят нестандартно, прикрывают спину друг друга и общаются открыто и честно. Это приводит к индивидуальному успеху и успеху всей команды, и именно он приносит женщине победы на работе и в карьере,

– отмечают эксперты.

Решительность в решениях на пути к цели

Решительность – движущая сила успеха в карьере. Если женщина действительно хочет достичь поставленных целей, то должна быть готова к преодолению вызовов.

Женщины, которые умеют решительно преодолевать вызовы, строят крепкие отношения, основанные на устойчивости и взаимной поддержке. В любви решительность помогает вместе пережить сложные периоды. Потеря работы или несчастный случай могут сломать женщину. Это, свою очередь, создает чрезвычайное давление на пару. Впрочем, если женщина будет решительной, то партнер будет ее поддерживать и поможет подняться в сложный жизненный период.

Решительность также поддерживает успех женщины на работе. Эта черта характера помогает преодолевать вызовы прямо, постоянно стремясь к успеху в карьере. Решительные женщины серьезно относятся к обязательствам, уверенно руководят и вдохновляют других делать то же самое.



Решительные женщины добиваются успеха в карьере / Фото Unsplash

Сила в балансе

Эксперты объясняют, что такие 2 противоположные черты, как уязвимость и решительность – это лучшее сочетание, которое синергично поддерживают женщину и помогают ей добиться успеха. Уязвимость открывает путь к укреплению доверия и преданности, а решительность – прокладывает путь для достижения целей. Уязвимость укрепляет решительность, а решительность требует уязвимости.

Независимо от того, строит женщина полноценную карьеру или развивает отношения с любимым, успех только в ее руках. Только надо быть готовым открыться ветру и решительно шагать к цели.