Корисні ритуали для гарної енергії у домівці можна знайти завдяки вченню феншуй. Що радить робити у новорічний день експертка з феншуй та блогерка Аманда Гіббі Пітерс, розповідаємо далі.

До теми Позбудьтесь цих 5 речей до Нового року: експертка з феншуй назвала, що треба викинути з дому

Що варто робити на Новий рік, щоб у домі був добробут

Експертка з феншуй та блогерка Аманда Гіббі Пітерс у день Нового року перш за все радить викинути все зайве з будинку. Краще позбавитися сміття та залишків їжі, щоб не накопичувати торішню негативну енергію. Крім того, вона рекомендує у святковий день:

Потішити свій гаманець грошима. Кілька банкнот та монет обов'язково мають бути у гаманці в новорічну ніч, щоб привабити енергію добробуту у ваш дім.

Купити 9 апельсинів і тримати їх на столі.

Апельсини означають удачу та процвітання. Якщо 9 для вас це занадто, візьміть хоча б один фрукт та насолоджуйтесь ним на свято,

– каже Аманда.

Мати вдома квіти чи живу рослину. Вони принесуть ріст і красу у ваш простір.

Перемістити 27 речей у своєму домі або зробити принаймні одну велику зміну. Це запалить енергію змін у вашому домі.

Прагнете почати рік зі змін? Не обов'язково вдаватися до кардинальних перевтілень. Достатньо зробити невеликий крок – обрати білизну, яка підкреслить індивідуальність та допоможе відчути себе особливою. Український бренд Anabel Arto пропонує великий асортимент, що налічує понад 1000 найменувань, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тож кожна знайде свою ідеальну білизну, що посприяє змінам.

Записати свої плани на рік. Найкраще, за словами експертки з феншуй, саме письмово зафіксувати свої наміри, щоб мати можливість їх переглядати, читати вголос та бачити перед очима впродовж року для кращого результату.

Разом з тим під час курантів Аманда Пітерс пропонує голосно сказати "Здоров'я, щастя та процвітання", щоб прикликати ці основні складові гарного життя у свій новий рік, а також відчинити вікна хоч на мить, щоб випустити торішню енергію та запросити нову у свій простір.

