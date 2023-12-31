Корисні ритуали для гарної енергії у домівці можна знайти завдяки вченню феншуй. Що радить робити у новорічний день експертка з феншуй та блогерка Аманда Гіббі Пітерс, розповідаємо далі.
До теми Позбудьтесь цих 5 речей до Нового року: експертка з феншуй назвала, що треба викинути з дому
Що варто робити на Новий рік, щоб у домі був добробут
Експертка з феншуй та блогерка Аманда Гіббі Пітерс у день Нового року перш за все радить викинути все зайве з будинку. Краще позбавитися сміття та залишків їжі, щоб не накопичувати торішню негативну енергію. Крім того, вона рекомендує у святковий день:
Потішити свій гаманець грошима. Кілька банкнот та монет обов'язково мають бути у гаманці в новорічну ніч, щоб привабити енергію добробуту у ваш дім.
Купити 9 апельсинів і тримати їх на столі.
Апельсини означають удачу та процвітання. Якщо 9 для вас це занадто, візьміть хоча б один фрукт та насолоджуйтесь ним на свято,
– каже Аманда.
Мати вдома квіти чи живу рослину. Вони принесуть ріст і красу у ваш простір.
Перемістити 27 речей у своєму домі або зробити принаймні одну велику зміну. Це запалить енергію змін у вашому домі.
Записати свої плани на рік. Найкраще, за словами експертки з феншуй, саме письмово зафіксувати свої наміри, щоб мати можливість їх переглядати, читати вголос та бачити перед очима впродовж року для кращого результату.
Разом з тим під час курантів Аманда Пітерс пропонує голосно сказати "Здоров'я, щастя та процвітання", щоб прикликати ці основні складові гарного життя у свій новий рік, а також відчинити вікна хоч на мить, щоб випустити торішню енергію та запросити нову у свій простір.