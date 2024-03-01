Збалансують образ: як обрати сережки під форму обличчя

Сережки мають різні форми й дизайни, сама тому завжди можуть влучно доповнити ваш образ та вигляд.

Однак при їх виборі важливо враховувати не тільки особисті вподобання та комфорт, а й звертати увагу на форму прикрас. Як правильно обрати сережки під форму свого обличчя розповіла стилістка Іванна Булкат, інформує Life 24.

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Кругла форма обличчя

Існує багато видів сережок, які можна підібрати для обличчя з круглою формою. Деякі з них включають сережки-краплі, сережки-обручі або сережки-кола.

Сережки-краплі – це маленькі прикраси в формі крапель, вони дуже популярні серед багатьох жінок.

Сережки-обручі – це вид сережок, які мають кільцеву форму. Цей тип сережок може бути прикрасою для будь-якого вбрання або зачіски, надаючи образу додаткового шарму.

Сережки-кола – це український термін, який означає штучні прикраси для вух у формі кільця, які зазвичай виготовляються з металу або пластику.

Як виглядають прикраси для круглого обличчя: дивіться фото

Овальна форма обличчя

Для цієї форми обличчя краще за все обирати сережки, які мають кутові або геометричні форми. Також підходять довгі сережки або сережки з візерунками, що створюють вертикальну лінію. Уникайте широких колечок або сережок, які візуально збільшують ширину вашого обличчя.

Як виглядають прикраси для овального обличчя: дивіться фото

Квадратна форма обличчя

Довгі та кутасті сережки можуть допомогти подовжити таке обличчя та пом’якшити гострі кути. Сережки-кільця, довгі висячі сережки та вузькі сережки-краплі – усе це може бути гарним вибором. Уникайте занадто квадратних або геометричних сережок, оскільки вони можуть підкреслити кутасті риси квадратного обличчя.

Як виглядають прикраси для квадратного обличчя: дивіться фото

Серцеподібна форма обличчя

Якщо у вас серцеподібна форма обличчя, вам будуть пасувати сережки-кулі, сережки-краплі або сережки з геометричними формами, такими як трикутники або прямокутники. Важливо, щоб вони були відносно невеликими й не заважали вам.

Як виглядають прикраси для серцеподібного обличчя: дивіться фото

Трикутна форма обличчя

Трикутна форма обличчя виглядає найкраще з сережками, що мають форму кульки або кришталю.

Як виглядають прикраси для трикутного обличчя: дивіться фото

Також підійдуть об'ємні обручі або сережки у формі трикутника, щоб зробити обличчя більш візуально збалансованим. Важливо вибирати прикраси, які не будуть перетягувати обличчя вниз, а будуть робити акцент на верхній частині обличчя.