Однак вибір продуктів для догляду за шкірою голови та кучерями – справа нелегка. Тут слід врахувати безліч критеріїв. Про те, які існують типи волосся та як за кожним із них доглядати, розповідаємо далі.

До теми Волосся бруднитиметься повільніше: як правильно сушити голову феном

Як підібрати догляд залежно від типу волосся

Трихологи виділяють три основні типи волосся: нормальне, жирне та сухе. Однак існують і підтипи – тонке, кучеряве та фарбоване. І для кожного з цих видів пасом важливо підібрати правильний та індивідуальний догляд.

Так, для тонкого волосся слід обирати шампунь і кондиціонери легкої текстури, які не обтяжують і надають гарного об'єму.

Фарбоване волосся ж більш пористе і має пошкоджену структуру. Для нього можна використовувати маски з гіалуроновою кислотою, пантенолом або іншими зволожувальними речовинами. Також буде корисно застосувати олію жожоба, виноградних кісточок, кокоса або оливи.

Жирному волоссю навпаки допоможе шампунь глибокого очищення. Його потрібно використовувати всього раз на один – два тижні. Такий засіб містить, як правило, саліцилові кислоти, які добре очищають верхній роговий шар і прибирають надлишки жиру.

Крім того, експерти рекомендують для пошкодженого волосся, тонкого чи кучерявого волосся не використовувати надто часто випрямляч або фен із гарячим потоком повітря. Але якщо ж є така необхідність, то обов'язково слід наносити термозахист.

Разом з тим важливо правильно розчісувати волосся. Робити це потрібно, коли голова суха.

Водночас крім правильного догляду за волоссям, експерти рекомендують у раціон додавати вітаміни, жири, білки. Це допоможе зробити волосся красивим і здоровим.