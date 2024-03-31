Однако выбор продуктов для ухода за кожей головы и кудрями – дело нелегкое. Здесь следует учесть множество критериев. О том, какие существуют типы волос и как за каждым из них ухаживать, рассказываем далее.

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Как подобрать уход в зависимости от типа волос

Трихологи выделяют три основных типа волос: нормальные, жирные и сухие. Однако существуют и подтипы – тонкие, вьющиеся и окрашенные. И для каждого из этих видов прядей важно подобрать правильный и индивидуальный уход.

Так, для тонких волос следует выбирать шампунь и кондиционеры легкой текстуры, которые не утяжеляют и придают хороший объем.

Окрашенные волосы же более пористые и имеют поврежденную структуру. Для них можно использовать маски с гиалуроновой кислотой, пантенолом или другими увлажняющими веществами. Также будет полезно применить масло жожоба, виноградных косточек, кокоса или оливы.

Жирным волосам наоборот поможет шампунь глубокого очищения. Его нужно использовать всего раз в одну – две недели. Такое средство содержит, как правило, салициловые кислоты, которые хорошо очищают верхний роговой слой и убирают излишки жира.

Кроме того, эксперты рекомендуют для поврежденных волос, тонких или вьющихся волос не использовать слишком часто выпрямитель или фен с горячим потоком воздуха. Но если же есть такая необходимость, то обязательно следует наносить термозащиту.

Вместе с тем важно правильно расчесывать волосы. Делать это нужно, когда голова сухая.

В то же время кроме правильного ухода за волосами, эксперты рекомендуют в рацион добавлять витамины, жиры, белки. Это поможет сделать волосы красивыми и здоровыми.