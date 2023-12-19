Винятком не є й тренди у макіяжі. Візажистка Ірина Легкобит ексклюзивно розповіла 24 Каналу про актуальні у 2024 році тенденції у мейкапі.

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Натуральність та природність

Натуральність та природність будуть і далі актуальними у макіяжі. Зокрема, гарна та доглянута шкіра, що сяє та виглядає свіжою, залишається трендовою й у 2024 році.

Свіжі, легкі помади з ноткою рожевого, що не виходять за контур губ, природні відтінки, довгі та чітко промальовані вії, легкі розчесані брови – усе це буде трендовим у новому році,

– розповіла Ірина Легкобит.

Як виглядає натуральний макіяж: дивіться відео

Графічні стрілки

Стрілки на очах – це вічна класика, що не виходить з трендів. І 2024 рік не буде винятком. Однак є маленький нюанс – у новому році, за словами візажистки, актуальними будуть саме графічні стрілки.

Магічна, красива, активна, графічна стрілка, яка влучно доповнює образ – це беззаперечний тренд нового року,

– акцентує Ірина Легкобит.

Якими можуть бути графічні стрілки: дивіться відео

Смокі-айс з матовим ефектом

У буквальному перекладі з англійської "smoky eyes" означає "задимлене око". У цій техніці макіяжу немає різких ліній, виділених стрілок або гострих кутів – на повіках м’яко розтушована косметика переходить з темних тонів до світлих, що і створює на очах "димку". І саме цей ефект макіяжу очей буде актуальним у 2024 році.

Димчасті смокі будуть знову у тренді. Єдина відмінність, що у 2024 році популярним буде макіяж саме з матовим ефектом або легким глянцем по центру ока,

– пояснила візажистка.

Як виглядає трендова "димка": дивіться відео

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Сяйво на очах

Блискітки та глітер то повертаються, то зникають з трендів. У 2024 ж році ці фішки у макіяжі стануть знову популярними.

Очі, що сяють завдяки блискіткам чи глітеру, теж будуть у моді,

– доповнює Ірина Легкобит.

Як виглядають сяючі очі: дивіться відео

Персиковий колір

Щороку в грудні Інститут кольору Pantone оголошує головний відтінок наступного року. У 2024 ним став Pantone 13-1023 PeachFuzz, що в перекладі звучить як "персиковий пух".

Саме цей відтінок, як переконана Ірина Легкобит, буде головним кольором макіяжу у новому році.

Як виглядає персиковий макіяж: дивіться фото

Тим більше, що 2024 – це ще й рік дерев'яного дракона, коли холодний персиковий відтінок буде особливо актуальним.

Які ще б'юті тренди чекають світ у 2024 році

Змінюватимуться тренди у новому році не тільки у сфері макіяжу. Нові актуальні тенденції з'являються й у манікюрі. Яким буде трендовий дизайн нігтів цієї зими, читайте за посиланням.