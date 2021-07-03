Звичайно, ноги бувають різних розмірів, довжини, ширини та форми, а це означає, що не кожен тип взуття буде лестити саме вам. І справа не лише в естетиці, одягаючи пару, яка не підходить ногам, можна заподіяти собі травми і біль, через які буде важко ходити.

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І якщо ви досі не знайшли той тип, який найкраще підходить саме вам, ці поради австралійської дизайнерки взуття Фредеріки Стівенс можуть допомогти у цьому. Вона розповіла, яку форму слід обрати, щоб підкреслити естетику ваших ніг.

Взуття із загостреним носком

Взуття із загостреним носком найкраще підійде тим, у кого вузькі ступні, з точки зору підтягнутості та комфорту. Така форма також може працювати на користь жінок із середньою шириною ступні, або трохи ширші за середню.

Загострені носки, як і діагональні ремінці, витягують і витончують стопу, чого зазвичай хочуть жінки,

– каже Фредеріка Стівенс.

Тим, у кого дуже широкі ступні, особливо коли ще й короткі, краще триматися подалі від такого взуття. Насамперед воно буде незручним, бо матиме обмежену посадку для ніг. Крім того, взуття з такою формою може створити небажаний візуальний ефект, роблячи ноги ширшими та коротшими, ніж вони є насправді.



Взуття із загостреним носком / Фото Charles & Keith

Взуття з мигдалеподібним носком

За словами дизайнерки, мигдалеподібний носок є хорошою альтернативою взуття із загостреним носком для дам з широкими і м’ясистими ногами. Воно не настільки вузьке, але має такий самий ефект подовження, хоча і без болю, який можуть завдати гострі носки.

Хрестоподібні ремінці або конструкції ремінців з Т-подібною стрічкою також допомагають "звузити" вигляд широких ніг,

– каже Стівенс.



​Взуття з мигдалеподібним носком / Фото Chanelhermes

Заокруглений носок

Така форма взуття чудово підійде для всіх типів ніг, каже дизайнерка, незалежно від того, вузькі у вас ступні чи широкі. Підбори на широкій платформі та з круглим носком – універсальна класика, яка особливо добре працює для тих, у кого великі ноги, і які хотіли б візуально мінімізувати довжину стопи.

Ми починаємо спостерігати тенденцію до круглої форми носка з важчими підошвами, що відповідає ґендерно нейтральному погляду,

– зазначила дизайнерка.



​Взуття із заокругленим носком / Фото hermes

Квадратний носок

Хоча ця різка форма взуття була "допандемічним хітом" у 2020 році, але схоже, вона ще трохи залишиться у моді, стверджує Стівенс. Але навіть якщо ви не з тих, хто сліпо слідує модним тенденціям, взуття з квадратним носком може бути зручним та цікавим вибором для гардероба. Водночас дизайнерка радить обирати більш конічну форму, а не перебільшену квадратну.

Як і округлий, квадратний носок підійде для будь-якої форми стопи. Таке взуття також може мати ефект подовження, а це означає, що воно буде ідеальним як для широких ніг, так і для тих, хто протягом усього дня не любить терпіти тиску на свої пальці.



Взуття з квадратним носком / Фото Bottega Veneta