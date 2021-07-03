Конечно, ноги бывают разных размеров, длины, ширины и формы, а это значит, что не каждый тип обуви будет подходить именно вам. И дело не только в эстетике, обувая пару, которая не подходит ногам, можно нанести себе травмы и причинить боль, из-за которых будет трудно ходить.

Читайте также Удивительное совпадение: три сестры-близняшки забеременели одновременно

И если вы до сих пор не нашли тот тип, который лучше всего подходит именно вам, эти советы австралийского дизайнера обуви Фредерики Стивенс могут помочь в этом. Она рассказала, какую форму следует выбрать, чтобы подчеркнуть эстетику ваших ног.

Обувь с заостренным носком

Обувь с заостренным носком лучше всего подойдет тем, у кого узкие ступни, с точки зрения подтянутости и комфорта. Такая форма также может работать на пользу женщин со средней шириной ступни, или чуть шире средней.

Заостренные носки, как и диагональные ремешки, вытягивают и истончают стопу, чего обычно хотят женщины,

– говорит Фредерика Стивенс.

Тем, у кого очень широкие ступни, особенно когда еще и короткие, лучше держаться подальше от такой обуви. Прежде всего она будет неудобной, потому что будет иметь ограниченную посадку для ног. Кроме того, обувь с такой формой может создать нежелательный визуальный эффект, делая ноги шире и короче, чем они есть на самом деле.



Обувь с заостренным носком / Фото Charles & Keith

Обувь с миндалевидным носком

По словам дизайнера, миндалевидный носок является хорошей альтернативой обуви с заостренным носком для дам с широкими и мясистыми ногами. Она не настолько узкая, но имеет такой же эффект удлинения, хотя и без боли, которую могут нанести острые носки.

Крестообразные ремешки или конструкции ремешков с Т-образной лентой также помогают "сузить" вид широких ног,

– говорит Стивенс.



​Обувь с миндалевидным носком / Фото Chanelhermes

Закругленный носок

Такая форма обуви прекрасно подойдет для всех типов ног, говорит дизайнер, независимо от того, узкие у вас ступни или широкие. Каблуки на широкой платформе и с круглым носком – универсальная классика, которая особенно хорошо работает для тех, у кого большие ноги, и ктто хотел бы визуально минимизировать длину стопы.

Мы начинаем наблюдать тенденцию к круглой форме носка с более тяжелыми подошвами, что соответствует гендерно нейтральному взгляду,

– отметила дизайнер.



​Обувь с закругленным носком / Фото hermes

Квадратный носок

Хотя эта резкая форма обуви была "допандемическим хитом" в 2020 году, похоже, она еще немного останется в моде, утверждает Стивенс. Но даже если вы не из тех, кто слепо следует модным тенденциям, обувь с квадратным носком может быть удобным и интересным выбором для гардероба. В то же время дизайнер советует выбирать более коническую форму, а не преувеличенную квадратную.

Как и округлый, квадратный носок подойдет для любой формы стопы. Такая обувь также может иметь эффект удлинения, а это значит, что она будет идеальной как для широких ног, так и для тех, кто в течение всего дня не любит терпеть давление на свои пальцы.



Обувь с квадратным носком / Фото Bottega Veneta