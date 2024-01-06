Які хобі мають голлівудські зірки та чим вони полюбляють займатися поза робочими буднями, розповідаємо далі. Гарантуємо: деякі варіанти у цій добірці точно здивують.

До теми Допоможуть заощадити або навіть заробити: які корисні хобі варто спробувати у новому році

Том Генкс та друкарські машинки

Улюблений актор мільйонів Том Генкс захоплюється старовинними друкарськими машинками. Він колекціонує та реставрує ці прилади й навіть випустив книгу, у якій зібрані його оповідання, набрані на різних друкарських машинках.

Як виглядає хобі актора: дивіться відео

Ріанна та астрологія

Поп-ікона Ріанна глибоко цікавиться астрологією і часто консультується з фахівцями у цій сфері, щоб дізнатися більше про своє життя та кар’єру. Вона відкрито приймає свою духовну сторону і часто включає астрологічні символи та посилання у свою музику.

Меріл Стріп та в'язання

Лауреатка премії "Оскар", акторка Меріл Стріп знаходить розраду у в’язанні. Відомо, що вона займалась цим на знімальних майданчиках і навіть дарувала в’язані вручну вироби своїм колегам.

Джастін Бібер та кубик Рубіка

Співак має талант блискавично складати кубики Рубіка. Він часто демонструє свої навички в соціальних мережах, показуючи свою здатність вирішувати складну головоломку за лічені секунди.

Кіану Рівз та мотоцикли

Відомий актор Кіану Рівз – затятий любитель мотоциклів. Він не тільки володіє великою колекцією байків, але також співпрацював з мотоциклетними компаніями для розробки власної лінійки мотоциклів.

Як Кіану Рівз їздить на байку: дивіться фото

Анджеліна Джолі та метання ножів

Чи не найвідоміша акторка сучасності Анджеліна Джолі цікавиться метанням ножів. Вона займається цим складним і незвичайним хобі, бо для неї метання ножів є формою відпочинку та концентрації.

Тейлор Свіфт та снігові кулі

Співачка Тейлор Свіфт, що особливо здобула цьогоріч небачену популярність, має унікальне захоплення колекціонуванням снігових куль. Вона збирає їх у різних місцях, які відвідує, або отримує в подарунок.

Опра Вінфрі та бджільництво

Відома телеведуча Опра Вінфрі – ще й трохи пасічник. На території її маєтку є кілька вуликів, за якими вона захопливо доглядає і розповідає про важливість бджіл для навколишнього середовища.