Зробить погляд виразним та яскравим: який колір тіней підходить для зелених очей

Зелені очі випромінюють тепло й бадьорість, а у декого – навіть асоціюються з магічністю. Щоб підкреслити погляд та зробити його виразним, необхідно обрати правильні відтінки тіней.

До слова, зелений – це найрідкісніший колір очей. Так, за статистикою Американської академії офтальмології, лише 2% населення планети можуть похизуватися таким відтінком, а палітра зелених очей дуже різнобарвна – від золотисто-зелених до насичених смарагдових. А як підкреслити унікальний колір за допомогою макіяжу – розповідає Life 24.

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Як поєднувати кольори між собою

Нерідко зеленооким радять підкреслити погляд зеленими відтінками. Втім, такий макіяж не буде створювати акцентів саме на відтінках очей. Тому краще скористатися колірним колом Іттена. Цей інструмент загалом дає зрозуміти, як поєднувати кольори між собою у кілька способів.



Колірне коло Іттена

Існує кілька способів поєднання кольорів:

комплементарні (додаткові, контрастні)

класичний трикутник,

поєднання за схожими кольорами,

прямокутна схема,

квадратна схема.



Способи поєднання кольорів за колірним колом Іттена

Які тіні найкраще підходять для зелених очей

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto . Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Відштовхуючись від колірного кола Іттена, для зеленого кольору очей найкраще пасуватимуть теплі відтінки золотистого, бронзового, коричневого, персикового, а також фіолетового чи рожевого кольору. Також зеленим очам пасуватимуть темно-сірі або темно-зелені тіні.

Експерти наголошують, що обирати варто теплі відтінки, які додаватимуть погляду сяйва. До прикладу, фіолетові та рожеві відтінки зроблять погляд яскравішим, водночас сірі тіні краще використовувати для вечірнього макіяжу.

Для щоденного макіяжу краще обрати нюдові золотисті, коричневі чи персикові відтінки. Така палітра не перекриватиме природний колір очей.

Приклад ніжного рожевого макіяжу для зелених очей: дивіться відео

Окрім того, візажисти радять зеленооким обирати не чорну підводку, а коричневу – вона також підкреслюватиме незвичайний відтінок очей. Що стосується туші, то краще віддати перевагу класичній чорній.