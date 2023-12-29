Що це за продукт, чому його радить регулярно вживати дерматологиня, а також наскільки цей спосіб підтверджують дослідження, розповідаємо далі.

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Який секретний продукт може врятувати шкіру від зморшок

Щоденне вживання мигдалю може вберегти шкіру від зморшок. Про це розповіла дерматологиня Ніра Натан, що навчалась у Гарварді.

Я кажу своїм пацієнтам, що з’їдання трьох жмень мигдалю на день – це природний спосіб запобігання зморшкам,

– розповіла лікарка у своєму відео в тікток.

Як мигдаль впливає на шкіру: дивіться відео

Ніра Натан додає, що є дослідження, яке підтверджує її твердження.

24-тижневе клінічне дослідження показало, що жінки, які споживали близько 400 калорій мигдалю на день (приблизно три жмені), значно зменшили мімічні зморшки та гіперпігментацію,

– розповіла експертка.

Водночас лікарка наголошує, що потрібні додатково вивчати вплив цього продукти, адже вживання мигдалю може помірно, але не повністю, зменшувати зморшки.

Щоб отримати найкращі результати, вона радить використовувати щоденний сонцезахисний крем, сироватку з антиоксидантами, як-от вітамін С, і додавати ретиноїди у свою доглядову рутину.