Відома українська дизайнерка та стилістка Марія Старчак звернула увагу на малопомітну деталь, яка є вирішальною у тому, чи підійдуть ті чи інші джинси. Від цього залежать, як виглядатимуть у них ваші сідниці.

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Що допоможе обрати джинси

Марія Старчак радить найперше дивитися на так звану "кокетку" – помітний шов на джинсах, що розташований над задніми кишенями. Цей шов там не випадково, адже його головне призначення – округляти фігуру ззаду та формувати гарні вигини. За її допомогою можна візуально підняти сідниці.

Однак це можливо тільки тоді, коли "кокетка" має глибокий кут, тобто подібна на літеру V. Якщо вона у формі прямої лінії – нічого не вийде.

Моя особиста рекомендація для власниць непишних форм або пишних, якщо ви хочете їх підкреслити. Звертайте обов'язково увагу на форму цієї "кокетки". Це дуже важливо. Чим пряміша ця форма, тим менше будуть ваші сідниці здаватися. Тобто у них буде менш красивий і виграшний вигляд: чим більше цей зубчик і чим більше кишені, тим більше і "смачніше" сідниці",

– поянила дизайнерка.



Як кокетка на джинсах змінює візуальний вигляд / Колаж Яни Лунькової

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