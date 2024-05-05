Неправильне зберігання стане жахливою помилкою: топ-10 засобів, які варто тримати в холодильнику

Як не дивно, але більшість косметичних засобів треба зберігати не у ванній, а на кухні. Так, косметика, яка зберігається за прохолодної температури, буде ефективнішою, а також захистить від проблем зі здоров'ям.

Річ у тім, що неправильне зберігання може не лише зіпсувати продукт, а й може викликати різні захворювання. Чому важливо зберігати косметичні засоби в холодильнику – далі в матеріалі.

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Як температура впливає на косметику

Чимало косметологів наголошують, що косметичні засоби варто зберігати у холодильнику. Річ у тім, що деякі інгредієнти популярних доглядових продуктів можуть зіпсуватися під дією кімнатних температур. До прикладу, вітамін С та натуральна косметика найкраще працюють тоді, коли зберігаються у прохолодному й темному середовищі.

Окрім того, в кімнатній температурі косметичні засоби можуть стати ідеальним середовищем для розмноження бактерій. І чим нижча температура, тим більше часу потрібно для розпаду сполук чи розмноження шкідливих бактерій.

Що ніколи не можна зберігати в холодильнику

Єдине, що у жодному разі не можна зберігати у холодильнику, – це декоративна косметика. Під впливом холодних температур вона втрачає свої властивості. Особливо це стосується тонального крему, який у прохолодному середовищі розшаровується, й навіть може змінити консистенцію та колір.

А ось щодо інших косметичних засобів – є дискусії. Одні фахівці стверджують, що декоративну косметику можна зберігати в холодильнику, інші – ні. Відтак, найкращим варіантом буде ознайомитися з умовами зберігання кожного продукту окремо.



Декоративну косметику не варто зберігати у холодильнику / Фото Unsplash

Топ-10 засобів, які варто зберігати в холодильнику

Тонер для обличчя

Прохолодний тонер для обличчя – найкраще рішення в спекотну погоду. Також низькі температури посилюють ефективність та заспокійливу дію цього засобу й покращить відчуття тих, хто має подразнену або запалену шкіру. Дерматологи стверджують, що прохолодний тонер також додає шкірі сяйва.

Тканинні маски

Тканинні маски – ще один продукт, який найкраще впливає на шкіру, коли зберігається у холодильнику. Прохолодна тканинна маска допомагає боротися з набряками, запаленнями, звужує кровоносні судини та пори, а також має протизапальну дію.

Засоби з вітаміном С

Вітамін С під впливом кімнатної температури руйнується й втрачає свої властивості, тому його постійно необхідно зберігати у холодильнику – і влітку, і взимку. Зокрема, в кімнатній температурі він окислюється, його формула змінюється, а тому засоби з вітаміном С стають неефективними.

Ролики для обличчя

Ролики для обличчя, як не дивно, але також рекомендують зберігати в холодильнику. Так, холодні ролики можуть бути ідеальними для використання поверх тканинних масок. Обличчя також стане більш пружним і витонченим, а колір – свіжішим. І як додатковий бонус – холодні ролики краще знімають стрес.



Ролик та тканинні маски варто зберігати в холодильнику / Фото Freepik

Засоби з антиоксидантами

Косметичні засоби з антиоксидантами повинні зберігатися у холодильнику. Перш за все мовиться про антивікові доглядові продукти, а також ті, що містять ретинол і ресвератрол. Антиоксиданти, як і вітамін С, чутливі до тепла, світла та вологості, а тому, щоб такі засоби були ефективними, їх варто зберігати в холодильнику.

Косметика з натуральних продуктів

Будь-які доглядові засоби, які містять у складі натуральні компоненти, необхідно тримати у прохолодному місці. Також натуральна косметика має сприятливіше середовище для розмноження шкідливих бактерій, які викликають запалення, подразнення та висипання. Окрім того, зберігання натуральної косметики в кімнатній температурі впливає і на текстуру, колір та запах.

Засоби з алое

Доглядові засоби з алое гарно впливають на шкіру. Так, за допомогою нього можна позбутися сонячних опіків, подразнень чи допомогти загоєнню ран. Охолодження також сприяє покращенню терапевтичних переваг. Прохолодне алое краще заспокоюватиме шкіру та зменшуватиме запалення.

Крем під очі

Прохолодний крем під очі краще зменшує набряклість, а також ефективніше бореться з синцями під очима.

SPF-захист

Сонцезахисний крем – ще один засіб, який обов'язково повинен зберігатися в холодильнику. Тепле середовище знижує ефективність SPF, а неефективний SPF – це поганий захист від сонця.

Зволожувальні засоби

Зволожувальні крем та сироватку дерматологи також радять зберігати в прохолодному місці. Під впливом низьких температур такі засоби стають ефективнішими. Однак варто зважати, що маслянисті інгредієнти не можна зберігати в холодильнику, адже вони твердішають й руйнують текстуру засобу.