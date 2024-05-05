Дело в том, что неправильное хранение может не только испортить продукт, но и может вызвать различные заболевания. Почему важно хранить косметические средства в холодильнике – далее в материале.

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Как температура влияет на косметику

Многие косметологи отмечают, что косметические средства следует хранить в холодильнике. Дело в том, что некоторые ингредиенты популярных уходовых продуктов могут испортиться под действием комнатных температур. К примеру, витамин С и натуральная косметика лучше всего работают тогда, когда хранятся в прохладной и темной среде.

Кроме того, в комнатной температуре косметические средства могут стать идеальной средой для размножения бактерий. И чем ниже температура, тем больше времени нужно для распада соединений или размножения вредных бактерий.

Что никогда нельзя хранить в холодильнике

Единственное, что ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике, – это декоративная косметика. Под воздействием холодных температур она теряет свои свойства. Особенно это касается тонального крема, который в прохладной среде расслаивается, и даже может изменить консистенцию и цвет.

А вот относительно других косметических средств – есть дискуссии. Одни специалисты утверждают, что декоративную косметику можно хранить в холодильнике, другие – нет. Поэтому, лучшим вариантом будет ознакомиться с условиями хранения каждого продукта отдельно.



Декоративную косметику не стоит хранить в холодильнике / Фото Unsplash

Топ-10 средств, которые стоит хранить в холодильнике

Тонер для лица

Прохладный тонер для лица – лучшее решение в жаркую погоду. Также низкие температуры усиливают эффективность и успокаивающее действие этого средства и улучшит ощущения тех, кто имеет раздраженную или воспаленную кожу. Дерматологи утверждают, что прохладный тонер также добавляет коже сияния.

Тканевые маски

Тканевые маски – еще один продукт, который лучше всего влияет на кожу, когда хранится в холодильнике. Прохладная тканевая маска помогает бороться с отеками, воспалениями, сужает кровеносные сосуды и поры, а также оказывает противовоспалительное действие.

Средства с витамином С

Витамин С под воздействием комнатной температуры разрушается и теряет свои свойства, поэтому его постоянно необходимо хранить в холодильнике – и летом, и зимой. В частности, в комнатной температуре он окисляется, его формула меняется, а потому средства с витамином С становятся неэффективными.

Ролики для лица

Ролики для лица, как ни странно, но также рекомендуют хранить в холодильнике. Так, холодные ролики могут быть идеальными для использования поверх тканевых масок. Лицо также станет более упругим и изящным, а цвет – более свежим. И как дополнительный бонус – холодные ролики лучше снимают стресс.



Ролик и тканевые маски следует хранить в холодильнике / Фото Freepik

Средства с антиоксидантами

Косметические средства с антиоксидантами должны храниться в холодильнике. Прежде всего говорится об антивозрастных уходовых продуктах, а также тех, содержащих ретинол и ресвератрол. Антиоксиданты, как и витамин С, чувствительны к теплу, света и влажности, а потому, чтобы такие средства были эффективными, их следует хранить в холодильнике.

Косметика из натуральных продуктов

Любые уходовые средства, которые содержат в составе натуральные компоненты, необходимо держать в прохладном месте. Также натуральная косметика имеет благоприятную среду для размножения вредных бактерий, которые вызывают воспаление, раздражение и высыпания. Кроме того, хранения натуральной косметики в комнатной температуре влияет и на текстуру, цвет и запах.

Средства с алоэ

Уходовые средства с алоэ хорошо влияют на кожу. Так, с помощью него можно избавиться от солнечных ожогов, раздражений или помочь заживлению ран. Охлаждение также способствует улучшению терапевтических преимуществ. Прохладное алоэ лучше успокаивает кожу и уменьшает воспаление.

Крем под глаза

Прохладный крем под глаза лучше уменьшает отечность, а также эффективнее борется с синяками под глазами.

SPF-защита

Солнцезащитный крем – еще одно средство, которое обязательно должно храниться в холодильнике. Теплая среда снижает эффективность SPF, а неэффективный SPF – это плохая защита от солнца.

Увлажняющие средства

Увлажняющие крем и сыворотку дерматологи также советуют хранить в прохладном месте. Под воздействием низких температур такие средства становятся более эффективными. Однако стоит учитывать, что маслянистые ингредиенты нельзя хранить в холодильнике, ведь они твердеют и разрушают текстуру средства.