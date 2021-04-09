Навіть шкода їсти: художниця "малює" стильні їстівні портрети – фото

Для справжнього митця навіть їжа може стати неабияким натхненням. Японська художниця кожного дня створює деталізовані їстівні композиції на рисовому фоні. Важко й уявити, що згодом її чоловік їсть ці шедеври на обід!

Чоловік талановитої художниці з Хіросіми Мікі Мацуури керує місцевою фабрикою, тож вона кожного дня готує для нього креативні страви на роботу. На шарі рису вона створює детальні та дуже реалістичні портрети зірок, сцени з культових фільмів та шоу, відтворює відомі картини тощо. З такою дружиною не занудьгуєш!

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Ці невеличкі обіди, які створює Мікі Мацуура, мають назву "норі бенто".

Що таке норі бенто

Це найпоширеніша форма японських закусок, які продаються на кожному кроці. Як правило, це дерев'яні, пластмасові або металеві ланчбокси, у яких є все для повноцінного обіду: рис, овочі, м'ясо чи риба, проте може бути й безліч інших варіацій страв.

Такі звичні для кожного японця ланчбокси художниця перетворила на справжні витвори мистецтва. Вони виглядають дуже яскраво, а портрети настільки детальні та точні, ніби намальовані чорною ручкою просто на шарі рису.

Мікі зізнається, що вона встає о 7 ранку, щоб за годину підготувати черговий шедевр. Усі інгредієнти вона завчасно підготовлює увечері, тому перед роботою чоловіка їй залишається лише творити. Ескіз вона спочатку малює на папері, і лише потім переносить малюнок на рис.

Також художниця розповіла, що їй завжди подобалось створювати щось цікавеньке з їжі. Колись вона робила такі ланчі з собою для свого сина, коли той був школярем. Проте тоді такі оригінальні бенто були не в моді, тож одного разу син сказав їй: "Просто поклади мені м'ясо, неважливо, як воно виглядає". Тому Мікі повернулась до свого незвичного захоплення лише зараз.