У японській компанії Pampshade вважають, що хліб – це не просто їжа, він має й безліч інших корисних функцій. Зокрема, з апетитних багетів, круасанів та булочок можуть вийти чудові затишні світильники, які так і хочеться спробувати.

Засновниця компанії Pampshade і її дизайнерка Юкіко Моріта колись працювала у пекарні й завжди була у захваті від хлібобулочних виробів. Проте жінку вони зацікавили не як харчовий продукт, а як оригінальні об'єкти інтер'єру. Дізнайтесь, як виробляють такі "хрусткі" світильники і на що дизайнерку надихнув Далі.

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Назва компанії Pampshade – це результат поєднання двох слів, що якнайкраще описують їх продукцію: pan (хліб) та lampshade (абажур). І хоча офіційно бренд почав випускати світильники у 2016 році, проте ідея створення прийшла на думку Юкіко ще у далекому 2008, під час навчання в університеті.

Я люблю хліб, він дуже милий, і мені хочеться продовжити йому життя,

– розповідає дизайнерка

Дизайнерка Юкіко Моріта зі своїми виробами / Фото інстаграм Pampshade

Ці світильники сміливо можна назвати одними із найбільш незвичайних. Вони представлені у різноманітних формах: французькі багети, акуратні круасани, шматочки тостового хлібу, маленькі булочки, цілі хлібини та інші варіанти.

Як ці світильники виглядають в інтер'єрі / Фото фейсбук Pampshade

Такі "запашні" світильники випромінюють тепле приглушене світло і створюють домашню атмосферу. Вони легко можуть прикрасити інтер'єр, зайнявши своє місце на стіні, на тумбочці біля ліжка чи святковому столі. Головне не переплутати ці хрусткі хлібини зі справжніми смаколиками на столі.

Як ці світильники виглядають в інтер'єрі / Фото інстаграм Pampshade

Як їх виготовляють

Технологія виготовлення такого світильника дуже проста.

Спочатку випікають хліб за звичайним рецептом. До складу входить мука, сіль та дріжджі. Потім з нього повністю виймають увесь м'якуш, щоб залишилась лише скоринка. Готову "оболонку" покривають спеціальною антимікробною сумішшю, захищаючи хліб від псування. До 8 шарів такого консерванту гарантують, що світильник служитиме вам ще дуже довго. Наприкінці всередину встановлюють усі електричні компоненти та закривають корковою стінкою – і хліб перетворюється на справжню лампу.

Менші за розміром світильники працюють на батарейках, а більші можна вмикати у розетку як звичайні настільні лампи чи торшери.

Процес виготовлення світильника з хліба / Фото інстаграм Pampshade

А що стається з усім цим м'якушем?

Виникає закономірне питання, проте у компанії переконують, що їх виробництво повністю безвідходне. Після того, як м'якуш вибрали з хлібобулочного виробу, його використовують для інших кулінарних потреб: у якості сухарів, французьких тостів та грінок, які також можна купити.

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Фото інстаграм Pampshade

Годинники у стилі Далі

А нещодавно Юкіко Моріта випустила новинку: справжнісінькі годинники, які нагадують знамениту картину художника-сюрреаліста Сальвадора Далі "Постійність пам'яті". Такі незвичайні годинники також виготовлені з тіста і будуть до смаку усім любителям мистецтва, хліба чи просто оригінальних дрібничок у своєму будинку.

Незвичайні годинники у стилі картини Далі / Фото фейсбук Pampshade

Придбати такі світильники чи годинники можна не лише у Японії. Pampshade співпрацюють і з компаніями інших країн, тому їх продукцію можна побачити і в США, Китаї та європейських країнах: Німеччині, Франції, Італії та інших.

Роздивитись весь асортимент та купити собі таку оригінальну річ можна й на офіційному сайті. Найменші лампи у вигляді милих булочок коштують всього 65 доларів, а великі багети – майже 150 доларів.